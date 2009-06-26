Nihat kaptan olsun

Malum baÅŸarÄ± Ã¶ykÃ¼sÃ¼... Efsane Real Sociedad kadrosunu neredeyse ezbere sayabiliriz. Westerveld, Aitor Lopez Rekarte, Xabi Alonso, Mikel Aranburu, Khokhlov, Valeri Karpin, Kovacevic ve Nihat ilk anda aklÄ±ma gelenler... Ä°spanya'nÄ±n devlerine kafa tutarak, eze eze galibiyetler. TRT ekranlarÄ±na kilitlendik maÃ§ gÃ¼nleri, hepimiz Sociedad taraftarÄ± olduk. Ä°nanÄ±lmaz bir performans... Barca, Real Madrid, Valencia'nÄ±n Ã¼zerine kÃ¢bus gibi Ã§Ã¶ktÃ¼ler. Åžampiyon olamadÄ±lar belki ama Nihat ile beraber efsane bir takÄ±m olmuÅŸlardÄ±. SonrasÄ±n da Nihat belki istatistik olarak yÃ¼kseltemedi yakaladÄ±ÄŸÄ± o formu... Ancak, kendisini hep geliÅŸtirdi. Son sezon sakatlÄ±k sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n yanÄ±nda Llorente ve Rossiâ€™nin yÃ¼ksek formu onun forma ÅŸansÄ±nÄ± azalttÄ±. Akabinde transfer sÃ¼recindeki geliÅŸmeler baÅŸladÄ±. Nereden, nereye 9 sene Ã¶nce gitmesi iÃ§in yapÄ±lan baskÄ±, bu sefer dÃ¶nmesi iÃ§in yapÄ±ldÄ±. Yine kÄ±ramadÄ± BeÅŸiktaÅŸ'Ä±... DemirÃ¶ren, dilinden dÃ¼ÅŸÃ¼rmediÄŸi "Hayalim" dediÄŸi Nihat'a sonunda BeÅŸiktaÅŸ formasÄ± giydirdi. AslÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ±... Ve aynÄ± zamanda Nihat adÄ±na bÃ¼yÃ¼k bir fedakÃ¢rlÄ±kâ€¦
O zaman ki gidiÅŸ Nihat iÃ§in bir milattÄ±. Esenlerâ€™den BeÅŸiktaÅŸ'a uzanan ve parlayan, son olarak Ä°spanya'da yÃ¼kselen bir yÄ±ldÄ±z... Ve artÄ±k o, genÃ§ ve gelecek vaad eden Ã§ocuk deÄŸil, 30 yaÅŸÄ±nda bir yÄ±ldÄ±z...Â
Siyah BeyazlÄ± camiaya hizmet zamanÄ± gelmiÅŸti...Â Â
YÄ±ldÄ±rÄ±m DemirÃ¶ren de bu bÃ¼yÃ¼k dÃ¶nÃ¼ÅŸe karÅŸÄ±lÄ±k Nihat'Ä± onurlandÄ±rmalÄ±. Hak ettiÄŸi kaptanlÄ±k gÃ¶revini ona teslim etmeli. KaptanlÄ±k yapmak iÃ§in yÄ±llarca bir takÄ±mÄ±n formasÄ±nÄ± giymek ÅŸart deÄŸilâ€¦ Ki Nihat 5 sezon BeÅŸiktaÅŸ formasÄ± giydiâ€¦ AynÄ± zamanda kaptanlÄ±k bir duruÅŸ, liderliktir. Nihatâ€™ta da bu vasÄ±flar var. Kariyerinin son yÄ±llarÄ±nÄ± Ä°spanyaâ€™da sÃ¼rdÃ¼rÃ¼p, bunun yanÄ± sÄ±ra orada kurmuÅŸ olduÄŸu dÃ¼zeni bozmazdÄ±. Bir Allah'Ä±n kulu da ona kÄ±zamazdÄ±. En doÄŸal hakkÄ±dÄ±r bu tercih... Ama o BeÅŸiktaÅŸ iÃ§in bu dÃ¼zeni bozdu. Bu kÃ¼Ã§Ã¼msenemeyecek bir hareket. Nihatâ€™Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± bu fedakÃ¢rlÄ±ÄŸa karÅŸÄ±lÄ±k YÄ±ldÄ±rÄ±m DemirÃ¶renâ€™in kaptanlÄ±k gÃ¶revini ona teslim etmesi gerekir. KaptanlÄ±ÄŸÄ± Delgado ve Nobreâ€™den daha Ã§ok benimseyip, layÄ±kÄ±yla yerine getireceÄŸi ortadaâ€¦
Nihat'Ä±n performansÄ±
BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n evladÄ±dÄ±r, taraftar onu Ã§ok seviyor... Bu artÄ±lar Nihat'Ä±n performansÄ±nÄ± olumlu etkiler. Yetenek ve oyun iÃ§indeki etkinliÄŸine bakarsak; sÃ¼ratli, pres yapan, ÅŸut atan, orta aÃ§an, potansiyel bir gol tehlikesi... Bu yeteneklerin yanÄ±na tecrÃ¼besini de ekleyince BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n vizyonunu yukarÄ± Ã§ekeceÄŸi Ã§ok net... Nihat'Ä±n performansÄ± TÃ¼rkiye SÃ¼per Ligiâ€™nde derbi maÃ§lar haricinde fazla hissedilmez. Ancak Åžampiyonlar Ligi gibi bir organizasyonda Nihat, rakiplere gÃ¶zdaÄŸÄ± verir. Nihat ismi BeÅŸiktaÅŸâ€™a olan bakÄ±ÅŸÄ± deÄŸiÅŸtirir. TakÄ±m iÃ§inde de futbolculara direnÃ§ ve gÃ¼ven empoze eder... Tabi ki bu bir tek Nihat ile baÅŸarÄ± elde edilebilir anlamÄ±na gelmez. BaÅŸarÄ± iÃ§in birkaÃ§ takviyeye daha ihtiyaÃ§ var. Ã–zellikle savunma hattÄ±naâ€¦
SÃ¼rprizâ€™in adÄ± ABD
FÄ°FA Konfederasyon KupasÄ± gerÃ§ekten Ã§ok renkli oluyor. YalnÄ±zca â€œVuvuzelaâ€œ sesinin damgasÄ±nÄ± vuracaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z sÄ±rada Brezilya â€“ Ä°talya ve MÄ±sÄ±r â€“ ABD maÃ§larÄ± ilaÃ§ gibi geldi.
GeÃ§en Ã‡arÅŸamba akÅŸamÄ± oynanan Ä°spanya â€“ ABD maÃ§Ä± da bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ pekiÅŸti. Herkes Ä°spanyaâ€™dan rekor beklerken ABD verdiÄŸi mÃ¼cadelenin Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ finale adÄ±nÄ± yazdÄ±rarak aldÄ±. Ä°spanya da rekor hayallerini bir baÅŸka bahara bÄ±raktÄ±. ABDâ€™nin bir ilginÃ§ Ã¶zelliÄŸi de oynadÄ±ÄŸÄ± 4 maÃ§Ä±n 3â€™Ã¼nÃ¼ 10 kiÅŸi tamamladÄ±. Amerika kahraman yaratmayÄ± Ã§ok sever. BakalÄ±m AmerikalÄ± futbolcular OscarlÄ±k performans gÃ¶sterip bir mucize gerÃ§ekleÅŸtirebilecek mi?