Nihal Candan, Alışveriş Melekleri’nin üç koçundan biri oldu. Moda programlarının fenomen yarışmacısı Nihal Candan, bu kez koçluk yaptığı yarışmacısıyla birlikte jüri üyelerinin belirlediği konsept ve bütçeye göre tarzını yaratacak ve günün en yüksek puanı almaya çalışacak. Nihal Candan kimdir, kaç yaşında?

Asıl adı Gülnihal Candan olan Nihal Candan, Mersin'de dünyaya gözlerini açtı. Özel bir üniversite olan Beykent üniversitesinde Hukuk fakültesinde öğrenciliğine devam ediyor. Hukuk eğitimi gören Bahar Candan'ın babası ise akademisyen. Baba Hakan Candan, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’nde Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Başkanı. Karamanlı olan Hakan Candan, aynı zamanda Karaman Gündem adlı yerel gazetede köşe yazıyor. İşte Benim Stilim yarışmasının en çok dikkat çeken yarışmacılarından biri olarak adını duyuran Nihal Candan, Survivor 2016 sezonunun yarışmacılarından biriydi.