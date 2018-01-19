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    'Nihai kararı ilk derece mahkemesi verir'

    ANKARA
    19.01.2018 - 01:10 | Son Güncelleme:

    ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, tutuklu gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkındaki Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını değerlendirerek, “Biz sadece bir hukukçu, siyasetçi olarak eleştirilerimizi hukuk çerçevesinde yapabiliriz ama onun ötesinde yargının verdiği kararlar bütün makamları, kişileri bağlar elbette” dedi. Gül, NTV’de özetle şunları söyledi:

    “Mahkemelerde hiyerarşi olmaz; ilk derece mahkemesi olur istinaf olur yüksek mahkeme olur. Her mahkeme yetkisini anayasa ve kanundan alır. AYM bir karar vermiştir, ilk derece mahkemesi de incelemiş, ‘gerekçeli karar gelmedi’ diye bir karar vermiştir. AYM kararı da bağlayıcıdır. AYM temel hak ve hürriyetlerle ilgili bir ihlal olup olmadığına bakar. Nihai kararı verecek mahkeme ilk derece mahkemesidir.

    (Gerekçeli karar açıklandıktan sonra karar değişir mi?) Bilemiyorum. Mahkemenin kendi takdirinde olan bir konudur. Burada Anayasa Mahkemesi temel hak ve özgürlüklere yönelik saldırı, ihlal var mı o boyutuyla sınırlı bir duruma bakacak ama dosya gelecek, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamak, ‘tanımıyorum’ gibi bir konu elbette gündeminde olamaz.

    İYİ HAL İNDİRİMİ: Cinsel suç ve kadına şiddet konusunda sınırları çok esnek kullanmamak gerektiğini bir hukukçu olarak ifade etmek isterim. Bu yöndeki uygulamalar Fransa ve Almanya’da nasıl, Yargıtay uygulamalarında nasıl, buna bakıyoruz.

    HAYVANLAR MAL DEĞİL: Hayvanları bir mal değil, can olarak gören bir yaklaşım ortaya koyduk. Bu konuda çalışmalarımızı taslak haline getirdik. Kurumlarımızın görüşlerine göre değerlendireceğiz.”

    Etiketler: Abdülhamit Gül , gazetehaberleri
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