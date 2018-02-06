Nez ve Eylem Server Ünüvar boşandı

ŞARKICI Nez, oyuncu Eylem Server Ünüvar ile geçtiğimiz yıl nikâh masasına oturmuştu. Evlendikten sonra İngiltere'ye yerleşme kararı alan ünlü şarkıcı aradığı mutluluğu bulamadı. Bugün görülen duruşmada hâkim ünlü çifti boşadı. Nez haberi sosyal medya hesabından; ' Herkes için güzel başlangıçlar olsun' notuyla duyurdu.

Şarkıcı Nez üç kez nikâh masasına oturdu ve üç evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamadı.

10 AYDIR AYRI YAŞIYORDUK

Boşanma davası sonrası İsmail Bayrak'a konuşan Nez, “Evet bugün boşandım. Evlilik kurumu saygı duyulması gerekir. Bu boşanmanın altında gerçekten bir şey yok. Evlendikten sonra Londra’ya taşınmıştım. Ama ben 10 ay önce geri döndüm ve boşanma süreci bu sürede başlamıştı. 10 aydır ayrıyız o Londra’daydı. Anlaşamayınca davayı açtım ve böyle öncesinde arkadaş olup boşanma olunca iki medeni insan gibi anlaşıyorsunuz: Görüyoruz, neler oluyor ülkede. Biz karşılıklı olarak anlaştık ve dost kaldık” dedi.



Bu boşanmaya üçüncü evliliğini de noktalayan Nez, “Yeniden evlilik düşünür müsünüz?” sorusuna ise, “Bunları konuşmak için çok erken.” yanıtını verdi.

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