NewYork’a NBA Seyahati Hediye

‘Banvitburada.com’, üyelerine çok özel fırsatlar sunmaya ve kazandırmaya devam ediyor. Site üzerinden, 12 Ocak 2015 tarihine kadar yapılan alışverişlerde, her gün, en yüksek ciroya sahip alışverişi yapan 1 kişi finalist olacak. 20 finalistin yarışacağı bilgi yarışmasını kazanan 1 üye de, 11 Şubat 2015 - 16 Şubat 2015 tarihleri arasında New York’ta çift kişilik konaklama fırsatı ile NBA All Star etkinlik ve maçına çift kişilik bilet kazanacak.



İnternet veya çağrı merkezi üzerinden piliç, hindi ve kırmızı et ürünlerinde en pratik ve hafif lezzetleri tüketicilerinin kapısına kadar getiren Banvitburada.com, üyelerine özel olarak ‘NBA All Star 2015 - Banvit ile Amerika’ya’ yarışmasını başlattı. Banvitburada.com üzerinden 24 Aralık 2014 tarihinde başlayan yarışma 12 Ocak 2015 tarihlerine kadar devam ediyor. Bu günler arasında 20 gün boyunca her gün, en yüksek ciroya sahip alışverişi yapan 1 kişi, finalist olarak bilgi yarışmasına katılmaya hak kazanıyor.



20 gün boyunca, bilgi yarışmasına katılmaya hak kazanacak toplam 20 finalist arasında 14 Ocak Çarşamba günü Facebook ortamında saat 21.00’de yapılacak bilgi yarışmasında en yüksek puanı alarak birinci olan finalist ise 11 Şubat 2015 - 16 Şubat 2015 tarihleri arasında New York’ta çift kişilik konaklama fırsatı ile NBA All Star 2015 etkinlik ve maçına çift kişilik bilet kazanacak.



Kazanan katılımcıların 15 Ocak 2015 tarihinde www.banvitburada.com’da ilan edileceği yarışmanın ikincisi iPhone 6 16 GB, üçüncüsü ise iPad Mini 3 16 GB kazanacak. Yarışma detayları için www.banvitburada.com adresini ziyaret edebilirsiniz…



İlandır.