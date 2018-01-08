New York’taki Trump Tower’da yangın

100’den fazla itfaiyecinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınırken biri itfaiyei üç kişinin yaralandığı bildirildi.

Trump’ın oğullarından Eric Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada yangının elektrik kaynaklı olduğunu ifade etti.

Eric Trump, “Trump Tower’ın çatısındaki soğutma kulesinde küçük bir elektrik kaynaklı yangın çıktı. New York İtfaiyesi, dakikalar içinde müdahale etti ve harika bir iş çıkardı” ifadelerini kullandı.

Trump Tower’da firma ofisleri ve lüks daireler bulunuyor.