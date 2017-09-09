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    New York’ta Trump ile randevu

    ANKARA
    09.09.2017 - 19:40 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 22:27

    CUMHURBAŞKANI Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

    Görüşmede iki lider, Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklığa dikkati çekerek, ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi, bölgedeki istikrarın arttırılması için birlikte çalışmaya devam etmenin önemini vurguladı. Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde bir araya gelme konusunda da mutabık kaldı.

    RUHANİ BULUŞMASI

    Erdoğan, Astana’da İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya geldi. Rixos President Otel’deki görüşme 1 saat sürdü. 

     

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    Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , Donald Trump , ABD
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