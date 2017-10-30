ABD'de nakavt oyunu! Gece sokağa çıkmaya korkuyorlar

ABD'nin New York kentinde son dönemde bir oyun adı altında yapıldığı tahmin edilen 'yumruklama' vakaları yer alıyor.

Yaşanan çok sayıda vaka arasında, bir gencin karşısındaki 43 yaşındaki adamı yumruklayarak yere serdikten sonra yanına giderek fotoğraf çekildiği olay da yer alıyor.

KADINA YUMRUK ATTI; BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Brooklyn'de gerçekleşen olayda ise 43 yaşındaki kurbanın yaklaşık 45 dakika boyunca bilinci kapalı bir şekilde yerde yattığı aktarıldı.

Video görüntüleri çekilen bir olay ise Pittsburg kentinde yolda yürüyen bir kadına birdenbire yumruklu saldırının gerçekleştiği olay. Yerde yatan kadının çevresinden geçen kişilerden hiçbiri ambulansı ya da polisi aramıyor.

Hattâ yoldan geçen bir adamın kadının yanından geçerken cep telefonu ile kadının fotoğrafını çektiği ve daha sonra yoluna devam ettiği görülüyor.