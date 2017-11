New York’ta DEAŞ terörü

ABD’nin New York kentinin Manhattan bölgesinde önceki gün yerel saatle 15.00 civarında meydana gelen kamyonetli terör saldırısının failinin 29 yaşındaki Özbekistan vatandaşı Sayfullo Saipov olduğu ortaya çıktı. Yaralı olarak gözaltına alınan Saipov’un saldırıda kullandığı kiralık kamyonette terör örgütü DEAŞ’la ilgili notlar ve flamalar bulundu. NBC Philadelphia’ya konuşan bir yetkili, İngilizce notlardan birinde, Saipov’un “DEAŞ sonsuza kadar yaşayacak” yazdığını söyledi. New York Valisi Andrew Cuomo da, saldırgan Saipov’un terör örgütü DEAŞ bağlantılı olduğunu açıkladı. Saldırıda ölen 8 kişiden 5’inin Arjantin, birinin Belçika vatandaşı olduğu saptandı. 11 kişi de yaralandı.

TWITTER’DAN SERT MESAJ

ABD Başkanı Donald Trump da terör saldırısının ardından Twitter’da paylaştığı mesajında, “Ortadoğu’da veya başka bir yerde yenilgiye uğrattıktan sonra DEAŞ’ın ülkemize geri dönmesine veya girmesine izin vermemeliyiz. Yeter! İç Güvenlik Bakanlığına zaten yeterince sıkı olan ‘İleri Düzey Güvenlik Kontrolü Programımızı’ daha da pekiştirmesi talimatını verdim. Siyasi doğrucu olmakta sorun yok ama bunun için değil” dedi.

YEŞİL KART SAHİBİYMİŞ

New York’ta 11 Eylül saldırılarından bu yana bir terör eyleminde en fazla can kaybının yaşandığı olayın faili Saipov mercek altında. Profili ve bağlantıları araştırılıyor. Fail, vizesiz giriş sağlayan Green Card (Yeşil Kart) sahibi ve 2010’da yasal yollardan ABD’nin Ohio eyaletine gelmiş. Florida ve New Jersey’de ikamet etmiş. Dijital taksi servisi Uber’e kayıtlı olarak 6 ay çalışmış. Nisan 2013’te o dönemde 19 yaşında olan kendisi gibi Özbekistan asıllı Nozima Odilova ile evlenmiş. New York polisi, Saipov’un saldırıyı haftalar öncesinden planladığını duyurdu. New York Times’a konuşan Saipov’u tanıyan Bekhzod Abdusamatov, “Babam onu, ‘ABD’ye yeni geldi, bizimle kalacak’ diye tanıtmıştı. Çok iyi biriydi. ABD’yi severdi. Teröriste benzemiyordu” dedi. Abdusamatov, Saipov’un ABD’de ilk yıllarını iş arayarak ve İngilizcesini geliştirmeye çalışarak geçirdiğini de anlattı.

PİŞMAN DEĞİLMİŞ

Karnından vurulduğu için hastanede gözaltında olan Sayfullo Saipov’un ilk ifadesinde, “olaydan pişmanlık duymadığı, çok kişinin hayatını kaybetmesiyle övündüğü aktarıldı. Saipov’un daha önce FBI ya da yerel polis soruşturmasına konu olmadığı da açıklandı.

BİLGİ NOTU: 11 Eylül Saldırıları’nda yıkılan ve 2753 kişinin hayatını kaybettiği Dünya Ticaret Merkezi’nin bulunduğu alanın hemen karşısında gerçekleşen terör saldırısında saldırgan kamyonetiyle bisiklet yoluna girerek, insanları ezdi. Kamyonet Tribeca Köprüsü’nün altında bir okul servisine çarptı. Polis, araçtan inip bisikletle kaçmaya çalışan Saipov’u yaralayarak etkisiz hale getirdi.

‘GUANTANAMO’YA GÖNDERİN’

Saipov kaçarken polis tarafından vuruldu. Ameliyat edilen Saipov’un hayati tehlikesi bulunmuyor. Trump dün yaptığı açıklamalarda Saipov için ‘hayvan’ derken, “Onu Guantanamo’ya göndermeyi kesinlikle düşünüyorum. Evet onu Guantanamo’ya gönderin” ifadelerini kullandı.

TRUMP’TAN ‘GREEN CARD’A KIRMIZI KART

ABD Başkanı Trump, saldırı sonrası Twitter’dan ülkedeki göçmen politikasını eleştirdi. “Green Card” (Yeşil Kart) olarak da bilinen kura ile ABD’ye giriş uygulamasını eleştiren Trump, “Terörist, ülkemize ‘kura yöntemiyle’ gelmiş. Ben liyakat tabanlı bir sistem istiyorum. Artık başarı tabanlı bir sistem için mücadele ediyoruz. Daha fazla kura yöntemiyle göç istemiyoruz. Daha güçlü ve akıllı olmalıyız” ifadelerini kullandı. Trump, “Bugün itibarıyla Çeşitlilik Göçmen Vize Kurası’nın sona erdirilmesi sürecini başlatıyorum” dedi.

ARJANTİN’DEN KUTLAMA İÇİN GELMİŞLERDİ

Korkunç saldırıda hayatını kaybeden Arjantinli 5 kişi, liseden mezuniyetlerinin 30’uncu yılını kutlamak üzere ülkelerinden New York’a gelen yakın arkadaşlardı. Yerel basında yer alan haberlere göre, Arjantinli 9 arkadaş, ABD’de yaşayan okul arkadaşlarıyla buluşmak üzere saldırıdan birkaç gün önce New York’a gitti. Sıkı dostlar, bisiklet kiralayarak New York’ta sonbaharın tadını çıkarmak üzere West Side bölgesinde Hudson Nehri kıyısında turlamaya başladı. Arkadaşlar işte tam da bu sırada saldırıya uğradı.

KATLİAM GÖLGESİNDE CADILAR BAYRAMI

New York’ta geleneksel olarak düzenlenen ve “Cadılar Bayramı” olarak bilinen Halloween yürüyüşü, kentteki terör saldırısının gölgesinde yapıldı. Cadılar Bayramı yürüyüşü, yaşanan terör saldırısına rağmen iptal edilmedi. Manhattan’da bu yıl 44’üncü kez düzenlenen etkinliğe birbirinden ilginç maske, makyaj, kostüm ve renkli danslarıyla binlerce kişi katıldı.

TÜRKİYE’DEN KINAMA

Türkiye, ABD’nin New York kentindeki terör saldırısını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “New York şehrinde dün 8 kişinin ölümüne, 10’dan fazla kişinin yaralanmasına neden olan terör saldırısından büyük üzüntü duyduk. Saldırıyı şiddetle kınıyor, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.