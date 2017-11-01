New York'ta bir devir kapandı! Barlarda dans etmek serbest bırakıldı

New York Belediye Meclisi, Salı günü yaptığı oylamada barlarda dans edilmesini yasaklayan 91 yıllık yasayı kaldırdı. 1920’lerin başında özellikle Harlem’de yeni yeni ortaya çıkan ve o günlerde bir "yozlaşma" olarak görülen jazz kulüplerine karşı, polisin isteği üzerine, 1926 yılında ‘’kabare lisansı olmayan mekanlarda dans yasağı’’ getirilmişti. Amerikalı sosyal tarihçiler, yasağın daha çok ırkçı bir motivasyonla konulduğu düşüncesinde.

BİR İLERLEME...

Amerika Bülteni’nde yer alan habere göre, New York Belediye Meclisinde 1’e karşı 41 oy ile kabul edilen ilga yasası, onay için, daha önce dans yasağını ilgayı desteklediğini açıklayan Belediye Başkanı Bill de Blasio’ya gönderildi. Dans Özgürlüğü Ağı’nın kurucusu ve bar işleticisi John Barclay, New York’a yakışmayan 91 yıllık yasağın geç de olsa resmen ölümünün kutlamaya değer bir ilerleme olduğunu söyledi.

New York’ta içki içilebilen 25 bin mekandan "kabare" lisansına sahip olanların sayısı 100’ü bile bulmuyordu. Çoğu zaman uygulanmasa bile yasak, bir tehdit olarak işletmecilere soğuk nefesini sürekli hissettiriyordu. Nitekim 20 yıl önce Rudy Giuliani’nin belediye başkanlığı döneminde "yaşam kalitesinin artırılması" programı çerçevesinde sık sık gece kulüplerine polis baskını yapılmasında yasal gerekçe olarak kullanılmıştı.