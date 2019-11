New York'a Türk İmzası

Nef, yurtdışı açılımına New York’tan başlıyor. Dünyanın En İyi Projesi Ödülü’nü kazanan gökdelen Empire State’e komşu olacak. Dünyaca ünlü mimarlık firmalarından biri olan Perkins and Will’in tasarladığı bina, proje sakinlerinin sosyalleşmesine de imkan sağlayacak.



“Projeni hangi şehirde yapmayı hayal edersin?” sorusunu dünyada kime sorarsanız sorun, çoğunluğu ilk sıralarda New York diyecektir. Bir Türk firması bu hayali gerçekleştiriyor. Üstüne bir de gayrimenkul sektörünün Oscar’ı sayılan MIPIM’de “Dünyanın En İyi Projesi Ödülü”nü kazanıyor. İşte hem yurt içi, hem de yurt dışında gözleri üzerine çevrilen Nef’in New York’ta hayata geçirmeyi planlandığı gökdelen projesinin hikayesi.



Herkes İçin Tasarım

Nef’in, farklı bakış açılarına değer ve yer vererek yol aldığına değinen Nef Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur, “Amacımız tasarımı herkesin yaşamına dahil etmek ve lüksü daha ulaşılabilir hale getirerek, daha fonksiyonel ve daha zevkli bir yaşam inşa etmek. Bu amaç dahilinde tamamen bizim geliştirdiğimiz ve patentini aldığımız Foldhome ile Foldoffice keşiflerimizle ve projelerimizle birçok kez ödüllendirildik. Son ödülümüzü de uluslararası gayrimenkul sektörünün Oscar’ı sayılan MIPIM’de aldık. New York’un kalbi Manhattan’da hayata geçirmeyi planladığımız Empire State’e komşu olacak projemiz, Architectural Review Future Projects Awards’ta ‘Yüksek Katlı Binalar’ kategorisinde ‘Dünyanın En İyi Projesi’ ödülüne layık görüldü. Nef New York, nitelikli yaşamın simgesi olan Foldhome konseptiyle markamızı yurt dışına çıkarma hedefiyle geliştirdiğimiz ilk projemiz. Dünyaca ünlü mimarlık firmalarından biri olan Perkins and Will’in tasarladığı, New York şehir hayatına sıra dışı bir iz bırakacak Nef New York, geleneksel Nef yaklaşımı ile Manhattan’daki yaşam ve insanların ihtiyaçları gözlemlenerek tasarlandı. New York’un yüksek katlı binalarında sosyalleşme imkanı bulamayan ve genelde bireysel hayatlar yaşanan bu şehre yeni bir nefes getirmeyi amaçlayan projemizin, Türkiye’de yetişen ve gelişen, aynı zamanda gayrimenkul sektöründe bir ilk olan tasarım ve konsept anlayışının, dünya arenasının en büyükleri tarafından birincilik ödülüne layık görülmesi Türkiye ve Nef için gurur verici” dedi.



Bir Yılda 3 Bin Konut Sattı

Nefesten ilham alarak Nef markasını kurduklarını belirten Erden Timur, “Hayatın en iyi şekilde yaşanması gerektiği inancıyla, başkasının derdini dert edinerek yola çıktık. Ev sahibi olmak isteyenlerin önündeki engelleri en aza indirmeyi ve ihtiyaçlarına uygun en iyi çözümleri sunmayı hedefledik. Bu hedefimiz doğrultusunda 5 yılda da çok yol kat ettik. 2013 yılında ivmelenen büyüme ile birlikte hem proje alanında hem de satışlarda önemli aşamalar kat ettik. 2013’ü 1360 ünite satışı ve 450 milyon TL’yi aşkın ciro ile kapatırken, 2014 yılına da hızlı ve başarılı bir başlangıç yapmış olduk. 3000 binden fazla konut satışı ile 1 milyar TL’ye yakın ciro elde ederek bir yıl öncesine göre yaklaşık yüzde yüz oranında büyüme elde ettik ve sonuçta 2014’te en çok satış yapan gayrimenkul şirketi olduk. 2014 yılı içerisinde Nef Offices Kağıthane 11, Nef Flats Kağıthane 11, Nef Flats Kağıthane 10, Nef iKi Haliç, Nef Suites Haliç 47, Nef Offices Levent 03, Nef Homeoffices Dörtlevent 09 ve Nef Offices Dörtlevent 09 olmak üzere 8 projemizi sahiplerine teslim ettik. Şehir merkezinde geliştirdiğimiz projeler, yüksek doluluk oranları, prim getirisi ve kiralanma hızı ile hem yatırımcısının hem de ev sahiplerinin yüzünü güldürüyor” dedi.



Türkiye’den Çıkan Dünya Markası

Amerika’nın yanı sıra, İngiltere, Almanya ve Avusturya başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinin Foldhome konseptine ve Nef projelerine büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Timur, yurt dışı açılımlarının Nef için özel önem taşıdığına değinerek, “Ülkemizde, maalesef sektörde henüz markalaşma yeterli seviyede değil. Her yıl en iyi global markalar belirlenirken henüz içlerinde bir Türk markası bulunmuyor. Nef olarak bugüne dek elde ettiğimiz başarıda markalaşma gayretimizin önemi çok büyük. Mimari farklılaşma, serilere özel tasarımlar ve endüstriyel tasarımcılarla iş birlikleri ve inovasyon süreci, marka başarımızda kritik önem taşıyor. Dünyaya da kendi ismimizle açılıyoruz ve Türkiye’den çıkan bir dünya gayrimenkul markası olma hedefimizde kararlıyız” açıklamasında bulundu.



Topkapı’ya 5 Bin Talep

Kentsel dönüşüm konusundaki çalışmalarıyla da öne çıkan Nef, İş GYO ile kurduğu ortaklığın ilk projesini de bu yıl hayata geçiriyor. 160 milyon dolar bedele sahip arsa üzerine inşa edilecek projenin mimarı, uluslararası katılımcıların davet edildiği mimari yarışmada belirlendi. Bu projede yüzde 25’lik ortaklığını yüzde 50’ye çıkaran Nef, İş GYO ile proje bazlı ortaklığın ötesinde uzun vadeli projeler de gerçekleştirmeyi hedefliyor. Çok yakında lansmanı yapılacak Topkapı projesinin ön lansman talep başvurusu yoğun ilgi gördü. Ön taleplerin toplandığı www.hayatbeklemez.com’a ilk haftada 5.000’den fazla başvuru yağdı. Bu yoğunluk göze alındığında, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nün karşısında yer alacak projenin satışlarının çok kısa sürede tamamlanması bekleniyor.



Dünyaca Ünlü Mimarlarla Çalışıyor

Nef, dünyanın önemli mimarlarından biri olarak kabul edilen Lord Norman Foster’ın mimarlık ofisi Foster+Partners; Dubai’de yer alan dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa ve One World Trade Center’ın mimarı SOM; projeleri arasında Londra’daki Yeni Webley Stadı, ST. Petersburg’daki Dali Müzesi ve Hindistan’daki Bengaluru gibi pek çok havalimanı bulunan HOK ve Perkins and Will gibi önemli mimarlık firmalarıyla aynı anda çalışan tek firma diyebiliriz.



Nef’te Herkesin Evi 24 Odalı

Tasarımın insanlar için bir lüks değil, bir yaşam biçimi olmasından yola çıkarak, tasarımın yanı sıra toplu yaşamın getirmiş olduğu sabit gider ve masrafları da en aza indirmek ve efektif yaşam alanları yaratmak için Foldhome & Foldoffice keşiflerinin sahibi Nef, Foldhome ve Foldoffice ünitelerinin tasarımları için de dünyanın önde gelen 20 endüstriyel tasarımcısının 12’siyle birlikte çalışıyor. Bir Nef keşfi olan Foldhome, alışılmış sosyal tesis anlayışından tamamen farklı olarak ve kişiye özel kullanım alanları sunarak, 5000 metrekarelik bir evin sahip olabileceği özellikleri 60 metrekarelik bir evin içine dahil ediyor. Foldhome sistemine göre, 1+1, 2+1 ya da 4+1 bir ev alındığınızda aslında 24 odalı bir eve sahip oluyorsunuz. Yaşadığınız binada yer alan sinema salonundan terasta jakuziye, mutfağınızı kirletmek istemediğinizde kullanabileceğiniz tam donanımlı bir mutfaktan piyano veya bateri çalmak istediğinizde kullanabileceğiniz içerisinde küçük bir kayıt stüdyosu bulunan müzik odasına kadar 24 farklı oda, rezervasyon sistemiyle sizin olabiliyor. Kullan-öde sistemi sayesinde kullanılmayan bir alan ya da oda için daire sakinlerinden ayrı bir ücret alınmıyor ya da aidatlara eklenmiyor. Bir başka Nef keşfi olan ve Türkiye’de ilk kez uygulanan Garantili Proje Sistemi ile de proje bedeli, inşaatın başlangıcından sonuna dek bankada muhafaza ediliyor. Böylelikle oluşabilecek tüm finansal riskler sıfıra indiriliyor.



Nef’i Yakından Tanıyın

Dünyanın 5 kıtasında müşteri portföyü bulunuyor.

Projenin teslimini ilk günden garantileyen ilk ve tek Türk firması (Garantili Proje)

2014 yılında 3000’inin üzerinde konut satışı ile sektör lideri

2014 yılında 6 proje teslimini gerçekleştirdi.

New York, Chicago ve Miami’de eş zamanlı ilerleyen projelerin sahibi

Teslim edilen projelerde minimum %95 müşteri memnuniyetine sahip

Teslim edilen projelere bakıldığında minimum %42 yatırım getirisi sunuyor.

2011 yılında Türkiye’nin En İyi Konut ve En İyi Ofis; 2012 yılında ise Türkiye’nin En İyi Ofis Projesi kategorilerinde birincilik; 2014 yılında Europen Business Awards’ta Müşteri Memnuniyeti kategorisinde “Ulusal Finalistlik” ve İnovasyon Kategorisinde “Ulusal Finalistlik”; 2014 Yılında “Sektörde Yenilik Jüri Özel Ödülü”, Nef New York Projesi ile “Dünyanın En İyi Projesi” ödüllerinin sahibi

Global ve ulusal köklü firmalarla iş birliği yapıyor.

Dünyanın en büyük mimari gruplarıyla iş birlikleri bulunuyor.

Dünyaca ünlü endüstriyel tasarımcılarla iş birliğine sahip

Kapı kolundan seramiğe, lavabodan kapı koluna kadar her detayı projelerine özel olarak tasarlatıyor.

100% Design London’a dünyada ilk ve tek katılan gayrimankul firması

Patenti alınan ya da beklenen 16 ayrı inovasyonun sahibi





