New York Times: Savcı, Flynn’in Türkiye bağlantısını inceliyor

Gazete, Mueller’in Trump’ın başkanlık kampanyasının son aylarında Flynn’e Türk hükümeti tarafından gizlice ödeme yapılıp yapılmadığını araştırdığını yazdı. NYT, henüz resmi bir celp olmamakla birlikte belge talebinin Mueller’in ekibinin Beyaz Saray’da kayıtların teslimine dair ilk örnek olduğunu belirtti.

İSTİFA ETMİŞTİ

FBI, yaptığı soruşturmalarda Flynn’in bir Türk-Amerikan şirketiyle ilişkilerini incelemişti. Bu şirket, Türk hükümeti lehine lobi faaliyetleri karşılığında Mike Flynn’in danışmanlık firması Flynn Intel Group’a 530 bin dolar (1.9 milyon TL) ödemişti. Mike Flynn, Ulusal Güvenlik Danışmanı olmadan önce 29 Aralık 2016’da Rusya’nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile görüşmesini ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’e yanlış aktardığı gerekçesiyle 13 Şubat 2017’de görevinden istifa etmişti.

4 KİŞİYE SUÇLAMA

Öte yandan ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, soruşturmalar sonucu, dört kişinin resmen Beyaz Saray’daki bilgi sızıntıları nedeniyle suçlandığını açıkladı. Başkan Trump, Sessions’ı bu konuda “çok zayıf” olduğu gerekçesiyle eleştirmişti.