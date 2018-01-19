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    New York Times Nusret'i yazdı! 'En az Clooney kadar ünlü'

    Hürriyet Haber
    19.01.2018 - 12:39 | Son Güncelleme:

    Tuz dökme hareketiyle Türkiye’de olduğu kadar, dünyada da üne kavuşan Nusret Gökçe, ABD'deki ikinci restoranını New York'ta açtı. ABD'nin köklü gazetelerinden New York Times da 'saltbea' hareketinin yaratıcısı Nusret Gökçe hakkında bir yazı yayımladı.

    ABD'nin köklü gazetelerinden New York Times, Manhattan'da restoran açan Nusret Gökçe'yle ilgili bir yazı yayınladı.
    Gazete, Türkiye'deki 'sosyete kasabı' olarak nitelediği Nusret'in 'Salt Bea' hareketini hatırlatırken, 13 yaşından beri bu işi yaptığına da vurgu yapıldı.

    '2010 yılından beri çok tanınan bir şef olan Nusret, beyaz tişörtü, güneş gözlükleri ve olağanüstü bıçak kullanımıyla hassas bir performans sergiledi. Ve Instagram'a teşekkür ederiz ki 1 yıl içerisinde en az George Clooney kadar tanınır bir hale geldi' sözleriyle niteliyor gazete Nusret Gökçe'yi.

    Yine aynı yazıda Nusret'in şu sözlerine yer verildi: 'Türkiye'de kasaplık düşük gelirli kişilerin yaptığı ve başkaları tarafından aşağılanan bir meslekti. Ancak sayemde bu tamamen değişti. Şimdi bütün çocuklar benim gibi bir kasap olmak istiyor'

    NYT; aynı zamanda Nusret'in Miami ve New York'ta açtığı restoranlara da değinirken, Miami'deki 250 masalı restoranda her gün yaklaşık 1000 yemeğin çıktığını vurguladı.

    Nusret'in yeni restoranından bahsederken söylediği 'Yalnızca et yemek için değil baklava ve Türk kahvesi içmek için doğru adres' sözleriyle son bulan yazıda, yine Nusret'in piyasaya hayli iddialı girdiğine de vurgu yapılıyor.

    Nusret Gökçe, ABD’deki her bir restoran için 6 milyon dolar yatırım yapıldığını açıkladı. Steakhouse ve burger konsepti ile şu anda Türkiye’de 8, Birleşik Arap Emirlikleri’nde iki ve Amerika’da 1 olmak üzere toplam 11 restoranında misafirlerini ağırlıyor.
    Yaklaşık 1 yıl önce Amerika’da tanıtım çalışmalarına başlayan Nusret Gökçe, özellikle “Saltbae” hashtagi ile ses getirdi. Bu sayede sosyal medya milyonlarca takipçiye ulaşan Nusret, daha ABD’de restoran açmadan meşhur oldu.

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