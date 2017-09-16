New York borsasından rekor

New York borsası, haftanın son işlem gününü rekorla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 64,86 puan (yüzde 0,29) artışla 22.268,34 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi ise 4,61 puan (yüzde 0,18) yükselişle 2.500,23 puana ulaştı.

Böylece her iki endeks de günü rekor seviyelerden tamamlamış oldu.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 19,38 puan (yüzde 0,30) değer kazanarak 6.448,47 puana yükseldi.

Haftalık bazda Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 2,2 prim yaparken, Aralık 2016'dan bu yana en kazançlı haftasını geride bıraktı.

Standard & Poor's 500 Endeksi bu hafta yüzde 1,6 yükselirken, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 1,4 artış gösterdi.