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New York borsası yükselişle kapandı

Hürriyet Haber
14.02.2018 - 06:44 | Son Güncelleme:

New York borsasında endeksler, geçen hafta yüzde 5'in üzerinde düşüş kaydetmesine rağmen bugün de yükselişle kapanarak üç işlem günü üst üste artış gösterdi.

Dow Jones Sanayi Endeksi 39,18 puan (yüzde 0,16) artışla 24.640,45 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 6,94 puan (yüzde 0,26) yükselişle 2.662,94 puandan kapandı. 

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 31,55 puan (yüzde 0,45) değer kazanarak 7.013,51 puana ulaştı.

Böylece endekslerin kazanç serisi üçüncü işlem gününe taşınmış oldu. 

Uzmanlar, piyasalarda oynaklığın azaldığını belirterek, borsada dengenin oluşmaya başladığını kaydetti.

ABD'de "korku endeksi" veya "VIX endeksi" olarak bilinen ve Standard & Poor's 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren CBOE Volatilite Endeksi, bugün yüzde 1,3 düşüşle 25,28 seviyesine geriledi. 

Geçen hafta, Dow Jones Sanayi ve Standard & Poor's 500 Endeksleri yüzde 5,2 değer kaybederken, her iki endeks Ocak 2016'dan bu yana haftalık en yüksek yüzdelik düşüşlerini kaydetmişti. Nasdaq Teknoloji Endeksi de geçen hafta yüzde 5,1 değer kaybıyla Şubat 2016'dan bu yana haftalık en yüksek yüzdelik düşüşünü göstermişti.

Piyasalar ve yatırımcılar yarın ABD'de açıklanacak ocak ayı perakende satışlar ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini takip edecek. 

Etiketler: new york borsası , dow jones , borsa
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