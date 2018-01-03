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New York borsası yükselişle kapandı

Hürriyet Haber
03.01.2018 - 07:06 | Son Güncelleme:

Nasdaq Teknoloji Endeksi günü rekor seviyeden tamamladı.

New York borsası, yeni yılın ilk işlem gününü kazançlarla tamamladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 104,79 puan (yüzde 0,42) artarak 24.824,01 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 22,18 puan (yüzde 0,83) kazançla 2.695,79 puana yükseldi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 103,51 puan (yüzde 1,50) değer kazanarak 7.006,90 puanla günü rekor seviyeden tamamladı. Kapanışta, ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri yüzde 1,8 prim yaparken, Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisse başına değeri yüzde 1,9 arttı.  

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