New York borsası yükselişle kapandı

New York borsasında endeksler, ABD'de açıklanan büyüme verisinin ardından yükselişle kapandı. Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 55,64 puan (yüzde 0,23) artışla 24.782,29 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 5,32 puan (yüzde 0,20) kazançla 2.684,57 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi 4,40 puan (yüzde 0,06) değer kazanarak 6.965,36 puana çıktı.
ABD’de bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 3,2 büyüme kaydetti. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 245 bine yükselerek beklentinin üzerinde gerçekleşti.