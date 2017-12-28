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New York borsası yükselişle açıldı

Hürriyet Haber
28.12.2017 - 17:49 | Son Güncelleme:

New York borsasında endeksler perşembe gününe alış ağırlıklı başladı.

New York borsasında endeksler perşembe gününe alış ağırlıklı başladı. 

Açılışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 42,85 puan (yüzde 0,17) artışla 24.817,15 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 3,75 puan (yüzde 0,14) kazançla 2.686,37 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 14,17 puan (yüzde 0,20) primle 6.953,51 puana yükseldi. 

Analistler, endekslerin yönü üzerinde petrol fiyatlarının son 2,5 yılın en yüksek seviyelerinde denge bulmasıyla artan enerji hisselerinin etkili olduğunu belirtiyor. Chesapeake Energy Corporation yaklaşık yüzde 2 yükselişle enerji hisselerindeki değerlenmeye öncülük ediyor.

Bu arada, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, 23 Aralık haftasına ait haftalık işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya kıyasla değişmeyerek 245 bin oldu. Kasım ayına ilişkin mal ticaret açığı ise 69,7 milyar dolarla beklentinin üstünde gerçekleşti. 

Etiketler: new york borsası
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