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New York borsası sınırlı düşüşle açıldı

Hürriyet Haber
22.12.2017 - 17:47 | Son Güncelleme:

New York borsası, haftanın son işlem gününe makroekonomik verilerin ardından sınırlı düşüşle başladı. 

Açılışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 11,67 puan (yüzde 0,05) azalışla 24.770,62 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 0,20 puan (yüzde 0,01) kayıpla 2.684,37 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 7,79 puan (yüzde 0,10) düşüşle 6.957,57 puana geriledi. 

ABD’de bugün açıklanan verilere göre, ABD'de kasım ayına ilişkin kişisel harcamalar yüzde 0,6 artışla beklentinin hafif üzerinde, kişisel gelirler ise yüzde 0,3 yükselişle beklentinin hafif altında gerçekleşti. KişiselTüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi kasımda yıllık 1,8’e çıkarak son 8 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Ülkede dayanıklı tüketim malı siparişleri, kasımda yüzde 1,3 artmasına karşın beklentiyi karşılamadı. 

Analistler, piyasaların günün geri kalanında birinci el konut satışları ve tüketici güveni verilerini takip edeceğini belirtiyor.

Etiketler: new york borsası , borsa
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