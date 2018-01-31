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New York borsası sert düşüşle kapandı

Hürriyet Haber
31.01.2018 - 06:38 | Son Güncelleme:

New York borsası, sağlık sigortası şirketlerinin hisselerindeki azalışla günü sert düşüşle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 362,59 puan (yüzde 1,37) düşüşle 26.076,89 puana gerilerken, 17 Mayıs'tan bu yana en kötü günlük performansını sergiledi. 

Standard & Poor's 500 Endeksi 31,10 puan (yüzde 1,09) azalışla 2.822,43 puana düştü ve 17 Ağustos'tan beri en büyük günlük kaybını yaşadı. 

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 64,02 puan (yüzde 0,86) değer kaybıyla 7.402,48 puandan günü tamamlarken, 4 Aralık'tan bu yana en zayıf performansını ortaya koydu. 

ABD'nin en büyük şirketlerinden Amazon, Berkshire Hathaway ve JPMorgan Chase'in kar amacı gütmeyen yeni bir sağlık sigortası şirketi kuracaklarını duyurmasının ardından, Amerikan sağlık sigortası sektöründe hizmet gösteren firmaların hisselerinde sert düşüş meydana geldi. 

ABD'li sağlık sigortası firmalarından UnitedHealth Group'un hisse başına değeri yüzde 4,35 azalırken, Metlife'ın hisseleri yüzde 8,6 değer kaybetti. Aetna ve Anthem'in hisse başına değeri ise sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 5,3 düşüş gösterdi.

Berkshire Hathaway ve JPMorgan Chase'in hisse başına değeri de sırasıyla yüzde 0,15 ve yüzde 0,9 azalırken, Amazon'un hisseleri ise yüzde 1,4 artış kaydetti. 

Etiketler: new york borsası , borsa , new york
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