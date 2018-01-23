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New York borsası rekorla kapandı

Hürriyet Haber
23.01.2018 - 07:15 | Son Güncelleme:

New York borsası, ABD Senatosunun üç gündür kısmen kapalı olan federal hükümetin yeniden açılmasını sağlayacak geçici bütçe tasarısını onaylamasıyla haftanın ilk işlem gününü rekorla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 142,95 puan (yüzde 0,55) artışla 26.214,67 puana yükseldi.

Standard & Poor's 500 Endeksi 22,68 puan (yüzde 0,81) kazançla 2.832,98 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 71,65 puan (yüzde 0,98) değer kazanarak 7.408,03 puana ulaştı.

Böylece, her üç endeks günü rekor seviyelerden kapatırken, Nasdaq Teknoloji Endeksi de tarihte ilk defa 7.400 puanın üzerinde günü tamamlamış oldu. 

Cumhuriyetçiler ile Demokratların bütçe üzerinde anlaşamaması nedeniyle 20 Ocak itibarıyla kısmen kapanan federal hükümete 8 Şubat'a kadar harcama yetkisi sağlayacak dördüncü geçici bütçe tasarısı, bugün Senato'dan 18'e karşı 81 oyla geçti. 

Uzmanlar, geçici bütçe tasarısının yatırımcılara güven verdiğini vurgulayarak hisse senetlerine olan talebin bugün arttığını belirtti. 

Etiketler: new york borsası , borsa
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