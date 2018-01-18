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New York Borsası ralli yaparak rekorla kapandı

Hürriyet Haber
18.01.2018 - 06:37 | Son Güncelleme:

New York Borsası'nda endeksler, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla ralli yaparak, günü rekor seviyelerden tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 322,79 puan (yüzde 1,25) artışla 26.115,65 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 26,14 puan (yüzde 0,94) kazançla 2.802,56 puana yükseldi. 

Böylece, tarihte ilk kez Dow Jones Endeksi 26.000 puan, S&P 500 Endeksi 2.800 puan barajının üzerinde kapandı. 

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 74,59 puan (yüzde 1,03) değer kazanarak, 7.298,28 puana ulaştı.

ABD'li yazılım devlerinden Microsoft'un hisseleri yüzde 2 ve teknoloji devi Apple'ın hisseleri yüzde 1,6 prim yaptı. 

Amerikalı uçak üreticisi ve savunma sanayi şirketi Boeing'in hisse başına değeri de yüzde 4,7 yükseldi. 

Etiketler: new york borsası , borsa
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