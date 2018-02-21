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New York borsası düşüşle kapandı

Hürriyet Haber
21.02.2018 - 06:22 | Son Güncelleme:

New York borsası, ABD'li perakende şirketlerinin hisselerindeki düşüşle haftanın ilk işlem gününü kayıplarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 254,63 puan (yüzde 1,01) düşüşle 24.964,75 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 15,96 puan (yüzde 0,58) azalışla 2.716,26 puandan kapandı. 

Böylece her iki endeksin 6 gün üst üste yükseliş serisi sona ermiş oldu. 

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 5,16 puan (yüzde 0,07) değer kaybederek 7.234,31 puana geriledi. 

ABD'li perakende devlerinden Walmart'ın hisseleri bugün yüzde 10,1 düşüş gösterirken, şirketin hisseleri 1988'den bu yana en sert günlük düşüşünü yaşadı. 

Perakende firmalarından Target'ın hisse başına değeri de yüzde 3,8 değer kaybetti. 

New York borsası, dün ABD'de "Presidents Day" (Başkanlar Günü) resmi tatili nedeniyle kapalıydı.

Etiketler: borsa
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