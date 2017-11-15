New York borsası düşüşle kapandı

Dow Jones Sanayi Endeksi 30,23 puan (yüzde 0,13) azalarak 23.409,47 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 5,97 puan (yüzde 0,23) düşüşle 2.578,87 puana geriledi. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 19,72 puan (yüzde 0,29) değer kaybıyla 6.737,87 puana düştü.
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