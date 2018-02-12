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    Nevzat Tandoğan kimdir?

    Hürriyet Haber
    12.02.2018 - 16:54 | Son Güncelleme:

    Nevzat Tandoğan, bir dönem Ankara Valiliği görevini üstlenmiş ve TBMM'de Konya Milletvekilliği yapmıştır. Bu görevlerine ilaveten birçok bürokratik kademede daha bulunan Nevzat Tandoğan, İstanbul Hukuk Mektebi'nden mezun olmuştur. Peki, Nevzat Tandoğan kimdir? İşte, merak edilen isim hakkında bazı bilgiler

    Nevzat Tandoğan, 1894 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Hukuk Mektebi'nden mezun olmuştur. Kasımpasa Erkek Numune Okulu Musahabatı Ahlakiye Öğretmenliği, 1. Ordu Menzil Adli Müşavirliği, Erenköy Numune Okulu, Kasımpasa Okulu Şube Öğretmenlikleri, Anadolu Feneri Öğretmenliği, İstanbul Polis Umum Müdürlüğü 2.Şube Müdür Muavinliği, Müdürlüğü, 3. Şube ve 1.Şube Müdürlükleri, 1. Şube Başkanlığı Adalar Dairesi Müdürlüğü, Malatya Valiliği, TBMM III. Dönem Konya Milletvekilliği (4 Kasım 1929 tarihinde istifa etmiştir.), Ankara Valiliği ve Şehremaneti Vekilliği yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıydı.

    Tandoğan, 9 Temmuz 1946 tarihindeki intihar etmiştir.

    Ankara'da bir meydana, Batıkent'te bulunan bir parka ve bir caddeye onun ismi verilmiştir. Meydanın ismi 2015 yılının Nisan ayında Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Anadolu Meydanı olarak değiştirilmiştir.

    Etiketler: nevzat tandoğan , nevzat tandoğan kimdir , tandoğan meydanı , son dakika
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