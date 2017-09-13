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Nevzat Aydın: Yapay zeka ile nitelikli iş gücü artacak

Hürriyet Haber
13.09.2017 - 12:59 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 12:59

İş dünyasının liderleri, geleceği konuşmak için “Ofis Dışında” buluşuyor. Ofis Dışında, bugün ilk konuğu Yemek Sepeti CEO’su Nevzat Aydın'ın katılımıyla Hürriyet TV'de başladı.

Ersa Mobilya’nın sponsorluğunda hazırlanan “Ofis Dışında” programı bugün Hürriyet TV'de başladı. BinYaprak, Olmadık Projeler ve ve PwC Türkiye’nin katkılarıyla 12 farklı sektörden değerli ismi, Hürriyet TV izleyicileriyle buluşturacak programın ilk konuğu Yemek Sepeti CEO’su Nevzat Aydın oldu. 

Çekimleri Ersa Mobilya’nın Altunizade’deki showroom binasında gerçekleştirilen, sunuculuğunu PwC Program Koordinatörü Duygu Merzifonluoğlu’nun yaptığı “Ofis Dışında” programının ilk bölümünde 2030 yılı itibariyle teknolojide bizleri nelerin beklediğinden bahsetti. 

2030'da mobil cihazlardaki önemli değişikliklere vurgu yapan Aydın, 'Eski bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz bazı şeylerin, sıradan geleceğini göreceğiz' ifadesinde bulundu.

Nevzat Aydın: Yapay zeka ile nitelikli iş gücü artacak

'YAPAY ZEKA İLE NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ ARTACAK'

Gelecekte giyilebilir teknoloji, ütopik olmaktan çıkıp daha fazla hayatımızın içinde olacak açıklamasını yapan Aydın, özellikle “büyük veri” ve “robotik uygulamalar”la ilgili mesleklerin rağbet göreceğinin altını çizdi.

Nevzat Aydın yapay zekanın önemine vurgu yaparken; 'Yapay zeka hayatımıza daha fazla etki ettikçe, nitelikli iş gücü artacak' ifadesinde bulundu.

Bilişimden medyaya, sağlıktan gayrimenkule geniş bir sektör yelpazesinde iş dünyasının bugünü ve geleceğinin; teknolojik yenilikler, çalışma mekanlarının değişimi ve iletişim gibi çok kapsamlı konular üzerinden ele alındığı “Ofis Dışında” programı, sektöründe 60 yıllık uzmanlık ve deneyime sahip Ersa Mobilya’nın sponsorluğunda, her Çarşamba saat 10.00'da Hürriyet TV’de.

 

 

Etiketler: Ofis Dışında , Ersa Mobilya , Nevzat Aydın
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