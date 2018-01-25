Nevşehir'de sanat buluşması

Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Hindistan, Malezya, İran, Tayvan, Gürcistan, Moğolistan, Libya, Mısır, KKTC, Makedonya, Fas ve Çin'den gelen ressamların katıldığı sanat kampı kapsamında atölye çalışmaları yapılıyor.
Çalışma öncesi, Kapadokya'nın doğal güzelliklerini yakından görme imkanı sunulan sanatçılar, serbest ve "Kapadokya" konulu resimlerini tuvale yansıtıyor.
Sanat kampına Malezya'dan katılım sağlayan Chrtistina Chan, eşsiz doğal güzelliklere sahip bir bölgede sanat kampına katılmaktan mutlu olduğunu belirtti.
Kapadokya'yı fotoğraflardan gördüğünü ve uzun süredir bölgeye gelmeyi hayal ettiğini aktaran Chan, davetli katıldığı kamp sayesinde hayalinin gerçekleştiğini, çalışmasına da "Kapadokya'nın büyüsü" adını verdiğini dile getirdi. Chan, şöyle konuştu:
"Türkiye'de farklı sanat çalıştaylarına katıldım ama Kapadokya'ya hiç gelememiştim. Uzun süre önce fotoğraflarda gördüğüm bölgeye gelmenin hayallerini kurarken bu kampa davet edildim. Burası olağanüstü, eşsiz güzellikte bir doğaya sahip. Kapadokya rüyalarıma giren çok ilginç bir yer. Şimdi ise bölgenin büyülü dokusunu tuvalime resmediyorum."
Libyalı sanatçı Adnan Meatek de aynı sanat kampında daha önceki yıllarda da yer aldığını, Kapadokya'ya her gelişinde ilk günkü heyecanı hissettiğini söyledi.
Bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerinin kendilerine ilham verdiğini ifade eden Meatek, "Kapadokya gerek tarihi ve kültürel dokusu gerekse doğal yapısıyla mükemmel bir alan. Aynı zamanda, Kapadokya Sanat Kampı sayesinde çeşitli ülkelerden gelen sanatçılarla, farklı kültürleri tanıma ve etkileşimde bulunma şansını yakalıyoruz." dedi.
Çalışmanın organizatörü Abdullah Şen ise kampın ay sonuna kadar süreceğini, atölye çalışmaları sonunda ortaya çıkan eserlerin kapanış programında sergileneceğini kaydetti.
Kampın, katılımcıların sanatsal faaliyetlerine destek olduğunu vurgulayan Şen, etkinliğin bölgenin tanıtımına da katkı sağladığını belirtti.
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