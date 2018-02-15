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    Nevşehir’de iki grup arasında kavga

    İHA
    15.02.2018 - 22:58 | Son Güncelleme:

    Nevşehir’de iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi tüfekle vurularak yaralandı.

    Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan M.A. Kasaplar Çarşısında Y.E.B. ve M.K ile karşılaştı. İki taraf arasında çıkan kavga sonrasında yanında bulundurduğu tüfekle Y.E.B. ve M.K.’yı çeşitli yerlerinden yaralayan M.A. olay yerinden kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Y.E.B. ve M.K sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan M.A. ise Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yanında bulundurduğu tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
    Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan M.K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Etiketler: nevşehir , silahlı saldırı , tüfek , son dakika
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