‘Neuss’un gururu’nu Merkel’den sonra herkes tanıdı

ALMANYA’nın en önemli kalp cerrahları arasında yer alan 41 yaşındaki Dilek Gürsoy, Türkiye kökenli bir politikacı olsa Almanya çapında tanınır, bir televizyon kanalından diğerine davet edilir, tartışma programlarında boy gösterirdi. Ne var ki, o kalp cerrahı ve hiç medyatik olmayan bir meslek sahibi. Ayrıca kendini ön plana çıkarmak için şimdiye kadar pek çaba da harcamamış. Almanya’nın en önemli kalp cerrahları arasında yer alan 41 yaşındaki Gürsoy, son günlerde biraz popüler, bunu da siyasete borçlu. Federal Meclis seçimi öncesinde doğup büyüdüğü şehir Neuss’da Başbakan Angela Merkel ile görüşünce Alman basınında geniş yer buldu. Gürsoy, Merkel’e ‘Neuss’un gururu’ olarak tanıtılmıştı.

YAPAY KALP NAKLİ YAPAN İLK KADIN CERRAH

Tıp eğitimini Düsseldorf Üniversitesinde alan 41 yaşındaki Gürsoy, Avrupa’nın yapay kalp nakli yapan ilk kadın cerrahı unvanına sahip. İlk yapay kalp naklini 2013 yılında Duisburg’da yapmış, bunların sayısı şimdiye kadar 40’ı bulmuş. Çocukluğundan beri doktor olmaktan başka bir şey düşünmediğini söyleyen Gürsoy, “Öğrenciyken iki ameliyat izlemiştim. Biri kalp, diğeri bağırsak ameliyatıydı. O anda kalp cerrahı olmaya karar verdim. Kalbe dokunmak, kalbi onarmak, tarif edilemez bir duygu” diyor. Sonucun diğer hastalıklara göre kısa sürede alınması da onun kalp cerrahı olmasında büyük rol oynamış. Ameliyat masasında hiç hasta kaybetmediğini de anlatan Gürsoy, “İlk zamanlarda ameliyatlardan sonra kaybettiğim için hastalar için çok ağladım. Ama şimdi ‘Ben elimden geleni yaptım, sonrası Allah’a kalmış’ diyorum” dedi.

KABLOSUZ YAPAY KALP YAKINDA

Erkeklerin hakim olduğu cerrahi alanında Gürsoy’un yükselmesi pek kolay olmamış, ancak o Almanya’nın dünya çapında tanınmış kalp cerrahı Prof. Reiner Körfer’in desteğini almış. Prof. Körfer’in kurup geliştirdiği Bad Oeynhausen Kliniğinde kalp cerrahisinin bütün inceliklerini öğrenmiş. Uzun yıllar Duisburg Kalp Merkezinde çalışan Gürsoy, bir yıldır Bremen Weser Kliniğinde çalışıyor, en büyük amacı da memleketi olarak gördüğü Neuss’da bir hastanede başhekim olarak çalışmak.

Dilek Gürsoy, denemeleri Belçika’da yapılan kablosuz yapay geliştirme ekibinde de yer alıyor. Bazı yasal engeller nedeniyle denemelerin Belçika’da koyunlar üzerinde yapıldığını anlatan Gürsoy, birkaç yıl içinde kablosuz yapay kalbin tamamlanmış olacağını, bunun kalp nakli bekleyen hastalar için çok büyük bir rahatlık sağlayacağını söylüyor.

BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH TARAFTARI

Dilek Gürsoy, hafta sonlarını Neuss’da annesinin yanında geçiriyor, ayrıca koyu bir taraftarı olduğu Borussia Mönchengladbach’ın evinde oynadığı bütün maçlarını seyrediyor. Koyu bir taraftar olarak futbol seyretmenin kalp sağlığı için zararlı olup olmadığını sorduğumda, “Hayır, maçtan saatler önce stada giriyor VİP’deki yerime oturuyorum, sahayı, çimleri seyrediyorum. Maçları da zevk için takip ediyorum. Kendimi strese sokmuyorum” karşılığını veriyor.

Babasını daha 40 yaşında bir kalp hastalığı nedeniyle kaybeden Gürsoy’un kalp sağlığı için ilk önerisi de stresten uzak durmak, onun deyimiyle kafayı boş tutmak. Kendisini iyimser ve inançlı biri olarak tanımlayan genç cerrah, mesleğindeki başarısında bunların da büyük rol oynadığına dikkati çekiyor.