Network'ünüzü nasıl genişletebilirsiniz?

Kariyerinize katkı sağlayacak network ağınızı genişletmek yeni fırsatlardan haberdar olmanızın yanında ummadığınız kapıların açılmasını da sağlayabilir. Sosyal hayatınızda ve kariyer hayatınızda doğru ilişkiler kurmak ve bu ilişkileri yönetmek için bazı önerilere göz atabilir ve network ağınızı genişletebilirsiniz. İşte networkünüzü genişletme yolları:

Çevrenizdeki kişilerle iletişim kurun

Çevrenizde yer alan insanlarla iletişim kurmaya başlayın. İster katıldığınız kursta, ister iş yerinizde isterseniz de apartmanınızda olsun yeni insanlar tanımaya ve onlarla ilişkilerinizi geliştirmeye çalışın. En yakın çevrenizin dışındaki insanlarla da ilişki kurmanız burada esas nokta.

İnsanları dinleyin

İletişim kurduğunuz kişileri dinleyin ve onlarla ilgili bazı kişisel bilgileri hatırlamaya özen gösterin. Böylece onlarla tekrar konuştuğunuzda bu konularla ilgili daha samimi sorular sorabilir ve onları önemsediğinizi göstererek ilişkilerinizi geliştirebilirsiniz.

Kendiniz gibi olun

Network ilişkilerinizi geliştirmeye çalışırken insanlara olduğunuz gibi görünmeniz önemli. Farklı bir profil çizmeniz ilişkilerinizin samimiyetten uzak ve gerçekçi olmamasına neden olur. İlişkilerinizin sürekliliği adına kendinizi ortaya koymaya özen gösterin ve güçlü yanlarınızı öne çıkarmaya çalışın.

Sosyal network ağlarına katılın

Sosyal network ağları özellikle kariyer hayatınız için önemli bir değere sahip. Buralarda eski iş yerinizdeki veya okulunuzdaki insanlarla tekrar bir araya gelerek ilişkilerinizi canlandırabilirsiniz. Ayrıca eski arkadaşlarınızla bir grup oluşturarak bir araya gelme ve ilişkilerinize yön verme fırsatı da yakalayabilirsiniz.

İnsanlara yardım edin

Çevrenizdeki kişiler sizden yardım beklediklerinde onlara yardım edin. Bir konuda size bir şeyler danışan insanlara yol göstermeniz ve bildiklerinizi onlarla paylaşmanız ilişkilerinizi güçlü hale getirmenin en iyi yollarından biri.

İnsanları birbirleriyle tanıştırarak ağınızı büyütün

Tanıdığınız insanları onların yarar görebilecekleri diğer insanlarla tanıştırarak hem network ağınızı geliştirebilir hem de insanların iyi bağlantılar kurarak sizi takdir etmelerini sağlayabilirsiniz.

Mesleki etkinliklere ve fuarlara katılın

Kariyerinizde yararlı bağlantılar kurmak için mesleki etkinliklere ve fuarlara katılmanız size yeni kişilerle tanışabilme şansı tanır. Mesleğinize bağlantılı firmalarla ve kişilerle etkileşim içinde olmak hem kariyeriniz adına güncel kalmanızı hem de network ağınızı genişletmenizi sağlar.