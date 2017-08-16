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Netflix'ten yeni proje!

Hürriyet Haber
16 Ağustos 2017 - 07:19Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 07:19

ABD'nin en büyük sinema networkü MoviePass, kullanıcılarına sınırsız film seyretme olanağı sunan üyelik ücretini 30 dolardan 9,95'e indirdi.

Sinema sektörünün salonları doldurmakta zorlandığı bir dönemde Netflix'in ilk kurucularından Mitch Lowe enteresan bir proje ortaya attı.

Lowe'nin 2016'dan bu yana CEO'luğunu yürttüğü MoviePass'in bir kampanyası olan proje kapsamında kullanıcıların aylık üyelik ücreti 9,95 dolara düşürüldü. Üyeler bu parayla 3D ve Imax dışında istedikleri her filme gidebilecekler.

Üyelik sistemi "spor salonuna" benzetilen ve kullanıcılarından 30 dolar ve daha üzeri ücret kesen MoviePass'in asıl "kazancı" bu ücreti ödese bile sinemaya gitmeyen müşterilerdi.

Üyelik ücretlerindeki indirim MoviePass'e getireceği "gelir kaybı" ise şirketin hissesinin çoğunun Helios ve Matheson Analytics'e satmasıyla kapatıldı. 2011'de New York'ta kurulan şirket, mart ayında halka arz olmayı hedefliyor.

Bilgi teknolojileri markası Helios ve Matheson'un CEO'su Ted Farnsworth, satın almadaki öncelikli amaçlarının geniş bir veri tabanı oluşturmak ve sinema alışkanlıkları hakkında veri toplamak olduğunu açıkladı. Farnsworth, ellerindeki bilginin yeni pazarlama materyali olarak kullanılabileceğini ifade etti.

ABD'de AMC Entertainment Holdings tarafından yönetilen en büyük dört film dağıtım şirketi, sadece son bir ayda 1,3 milyar dolar kaybetti. Box Office Mojo verilerine göre bir sinema biletinin fiyatı son 20 yılda ikiye katlanırken, ABD'de ortalama bilet fiyatı bu yıl 8,89'a çıktı.

Etiketler: Netflix , moviepass , Mitch Lowe
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