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    Netflix’te aradığınız filme ulaşmak için gizli kodlar

    Hürriyet Haber
    24.10.2017 - 11:20 | Son Güncelleme:

    Netflix’teki gizli kodlar sayesinde istediğiniz film türüne kolayca ulaşabilir ve izleyebilirsiniz.

    Netflix’te izlemek istediğiniz dizi veya filmi kolayca bulmak için gizli bir kod dizini bulunuyor. Bu kodlar sayesinde alt kategorilere erişebilirsiniz. Kodları kullanmak için sitenin URL'sinin sonundaki kodu değiştirmeniz yeterli. Bu kodları kullanarak sadece seçtiğiniz kategoriyi veya istediğiniz oyuncunun oynadığı film ve dizilere kolayca erişebilirsiniz.

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    Etiketler: Netflix gizli kodlar , Netflix kategoriler
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