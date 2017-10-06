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    Hürriyet >Teknoloji>Netflix ücretlerine zam geliyor!

    Netflix ücretlerine zam geliyor!

    Hürriyet Haber
    06.10.2017 - 14:03 | Son Güncelleme:

    Netflix ABD'yi kapsayan açıklamasında ücretleri artıracağını açıkladı. Peki bu açıklama sadece ABD'yi mi bağlıyor? Yoksa Türkiye de bu ücret artışından etkilenecek mi?

    Netflix, yaptığı resmi açıklamada ABD'deki kullanıcıların abonelik ücretlerine zam yapacağını duyurdu. Zam kararı sonrası ABD'deki 9.99 dolarlık standart paket 11 dolara çıktı. 11.99 dolarlık premium paket ise 14 dolar dolaylarına yükseldi.

    Şirkete yakın kaynaklara göre, zam 19 Ekim tarihinden itibaren Netflix'ten bildirim almaya başlamış olan ABD'li müşterileri etkileyecek. Bu kararla birlikte Netflix 2014'ten bu yana en büyük zammı yapmış oldu.

    Zamların Türkiye'ye sıçrayıp sıçramayacağı ise henüz bilinmiyor. Şu anda Türkiye'de Netflix'e üye olup HD videolar izlemeyi planlıyorsanız 27,99 TL ücret ödemeniz gerekiyor.

    Etiketler: netflix , abd , zam
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