Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Netflix kullananlara çok önemli uyarı: Paranız yanabilir!

    Netflix kullananlara çok önemli uyarı: Paranız yanabilir!

    Hürriyet Haber
    08.11.2017 - 10:33 | Son Güncelleme:

    Netflix gibi e-posta gönderen yeni dolandırıcılar bir çok kişiyi kandırmış! MailGuard tarafından hazırlanan bu rapor, kullanıcıları uyararak dolandırılmaktan kurtarıyor.

    Söz konusu e-posta, alıcının aboneliğinin süresinin dolduğunu ve hizmetten yararlanabilmek için “üyeliklerini yeniden başlatmaları” gerektiğini bildiren bir uyarı içeriyor. Bağlantıya tıklanılırsa, sahte bir Netflix sayfası açılıyor ve kullanıcının giriş yapması isteniyor.

    Eğer kullanıcı giriş yaparsa, kredi kartı bilgileri, nüfus bilgileri, annesinin kızlık soyadı, fatura adresi ve benzeri kişisel bilgileri de girmesi gerektiğinden kolaylıkla dolandırıcılar istediğini almış oluyor. Açıkçası eğer bu hataya düştüyseniz, kimlik bilgilerinizi, gelecekte kimlik hırsızlığı veya diğer ilgili etkinlikler için kullanılmaması amacıyla siber suçlulara bildirmeniz gerekebilir.

    Netflix kullananlara çok önemli uyarı: Paranız yanabilir

    Bu aldatmacayı kullanan sahte Netflix sitesi, ele geçirilmiş bir WordPress blog’u üzerine kurulmuş. Dolandırıcılar, blog eklentilerindeki güvenlik açıklarını kullanıp WordPress sitelerine girebilir ve bir kez girerse, web sitesini kurbanlarını kandırmak için gerçek bir NF giriş sayfası gibi görünmesini sağlayabiliyor.

    shiftdelete'in haberine göre bu tür dolandırıcılıklar yeni bir şey değil, ancak göze çarpan en önemli şeylerden biri olmaya devam ediyor. Ayrıca tarafınıza gönderilen e-postalar çok gerçekçi görünebilir ki, bunlar farkında olmayanları kolayca kandırabilir. Bu tür şemalara kurban düşme ihtimalini azaltmak için, e-postayı göndereni ve açılmakta olan URL’leri iki kez kontrol etmeniz gerekir.

    Etiketler: dolandırıcılık
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri