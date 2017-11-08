Netflix kullananlara çok önemli uyarı: Paranız yanabilir!

Söz konusu e-posta, alıcının aboneliğinin süresinin dolduğunu ve hizmetten yararlanabilmek için “üyeliklerini yeniden başlatmaları” gerektiğini bildiren bir uyarı içeriyor. Bağlantıya tıklanılırsa, sahte bir Netflix sayfası açılıyor ve kullanıcının giriş yapması isteniyor.

Eğer kullanıcı giriş yaparsa, kredi kartı bilgileri, nüfus bilgileri, annesinin kızlık soyadı, fatura adresi ve benzeri kişisel bilgileri de girmesi gerektiğinden kolaylıkla dolandırıcılar istediğini almış oluyor. Açıkçası eğer bu hataya düştüyseniz, kimlik bilgilerinizi, gelecekte kimlik hırsızlığı veya diğer ilgili etkinlikler için kullanılmaması amacıyla siber suçlulara bildirmeniz gerekebilir.





Bu aldatmacayı kullanan sahte Netflix sitesi, ele geçirilmiş bir WordPress blog’u üzerine kurulmuş. Dolandırıcılar, blog eklentilerindeki güvenlik açıklarını kullanıp WordPress sitelerine girebilir ve bir kez girerse, web sitesini kurbanlarını kandırmak için gerçek bir NF giriş sayfası gibi görünmesini sağlayabiliyor.

shiftdelete'in haberine göre bu tür dolandırıcılıklar yeni bir şey değil, ancak göze çarpan en önemli şeylerden biri olmaya devam ediyor. Ayrıca tarafınıza gönderilen e-postalar çok gerçekçi görünebilir ki, bunlar farkında olmayanları kolayca kandırabilir. Bu tür şemalara kurban düşme ihtimalini azaltmak için, e-postayı göndereni ve açılmakta olan URL’leri iki kez kontrol etmeniz gerekir.