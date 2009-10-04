Netçede hepsi bir Kartal

Teknik kadroda kartal.

Futbolcuların tamamı kartal.

Gökmen Avcı yazıyor

Taraftarlar. Tabii ki onlarda kartal.

Böyle olunca şu anki durumda ortalığın toz duman olması normal.

Bundan birkaç ay önce yükseklerde uçuyorlardı. Alışık olduğu yerlerde, mutlu oldukları yerlerde. Sonra biraz dinlenmek için yuvalarına döndüler.

Zamanı gelince tekrar yükseklere çıkmak için hareketlendiler. Kanatlarını çırptılar, çırptılar. Ama, bu sefer yükselemiyorlardı.

Kanatlar aynı kanat. Gövde aynı gövde. Pençeler aynı pençe. Bu sefer olmamasının sebebi ne?

Bilinç altlarına yerleşen hedefsizlik. “Bu senede böyle olsun.” düşüncesi.

Bazı kartallar bu duruma ikna olmuşlardı. Alçaklarda dolaşıp, yeni baharları beklemeyi, durumu idare etmeyi kabullenmişlerdi.

Birde bu durumu kabullenmeyenler vardı. Onların tepkileri ise farklı farklı idi.

Birisi, sorumluların bir an önce çekip gitmesini söyledi.

Birileri, durumdan hoşnut olmadıklarını karınlarından konuşarak bildirdiler.

Bir kısmı da dalışa geçti.

Hedefte bu sefer başkaları yok. Kendisi gibi kartallar var. Yani kendi aralarında savaşa başladılar.

Kartal bu. Çıkabildiği en yükseğe çıkmış, hedefi gözüne kestirmiş, dalışa başlamış. Artık durmak biraz zor.

Fiili saldırılar, sözlü sataşmalar gırla.

Böyle durumlarda savaşı bitirmek için birilerinin feda edilmesi veya fedakarlıkta bulunması gerekiyor. Geçmişteki örnekler buna işaret ediyor.

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Böyle bir durumda kendi sahalarında maça çıkmak, futbolcu kartallar için çok zor. Bireysel olarak üzerlerine salvo yapan taraftar kartallardan korunmaya çalışıyorlar. Bir yandan saldırıları savuştururken, bir taraftan da rakipleriyle baş etmeye çalışıyorlar. Elde edilen sonucu koşulları göz önünde bulundurarak değerlendirmek gerekir.

Zor ama, bu durum biraz daha devam edecek gibi.

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Netçede hepsi birer kartal. Taraflar kendi aralarında güçlerini gösterecekler. Yeni taktikler geliştirecekler ve belki de birilerini feda edecekler. Büyük olasılıkla da en zayıf kartalı veya..

KARTAL GÖRÜNÜMLÜ BİR ASLANI...

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NETÇEDE ONU ÇOKÇA ELEŞTİRSEKTE, ONA OLAN SAYGIMIZ BAŞKA. ELEŞTİRİLERİMİZ BU DURUMA ÜZÜLDÜĞÜMÜZ İÇİNDİR...

