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Netaş'ta zorunlu pay alımı için SPK'ya başvuru

REUTERS
07 Ağustos 2017 - 14:57Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 14:57

Netaş'ın yüzde 48.04'ünü satın alan Çinli telekom ekipman üreticisi ZTE, zorunlu pay alım teklifi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurduğunu duyurdu.

ZTE, Netaş'ın yüzde 48.04 hissesini One Equity Partners'dan (OEP) 101.3 milyon dolara satın almak için Aralık ayında anlaşmış, satın alma işlemi ise geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı.

 ZTE tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan ve KAP'ta yer alan açıklamada, diğer ortaklara ait payları satın almak için zorunlu pay alım teklifi için başvuru yapılacağının 28 Temmuz'da açıklandığı hatırlatılarak, gerekli başvurunun bugün SPK'ya yapıldığı belirtildi.

 Netaş hisseleri saat 1405'te yüzde 2.4 primle 14.09 lirada bulunuyor. BIST-100 .XU100 ise yüzde 0.77 artıda.

Etiketler: Hisse satışı , NETAŞ , SPK
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