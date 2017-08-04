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    Netanyahu'ya ifade şoku!

    Hürriyet Haber
    04 Ağustos 2017 - 16:18Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 17:09

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında çok önemli bir gelişme yaşandı. Netanyahu'nun eski özel kalem müdürü Ari Harow'un Başbakan Netanyahu aleyhinde polise ifade vereceği ifade edildi. Harrow'un ifadesinin soruşturmaya yeni bir boyut katması bekleniyor. 

    İsrail polisi, iş adamlarından rüşvet aldığı ve hediyeler kabul ettiği şüphesiyle Başbakan Netanyahu'yu daha önce iki kez sorgulamıştı. Sorgular, Netanyahu'nun Kudüs'teki başbakanlık konutunda gerçekleşmişti. 

    Netanyahu, İsrail polis teşkilatında yolsuzluk suçlarıyla mücadele amacıyla kurulan "Lahav 433" biriminden polislere, hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında verdiği ikinci ifadede 3 saat ifade vermişti.

    İsrail basını, Netanyahu'nun eski özel kalem müdürü Ari Harow'un İsrail polisiyle Netanyahu'nun rüşvet yaptığı konusunda ifade verme konusunda anlaştığını yazdı. Harrow'un ifadesinin soruşturmaya yeni bir boyut katması bekleniyor. 

     

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    Etiketler: israil , netanyahu , Binyamin Netanyahu
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