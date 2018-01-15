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    Netanyahu'nun Hindistan'a "füze satma çabası"

    AA
    15.01.2018 - 15:24 | Son Güncelleme:

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hindistan ziyareti sırasında daha önce bu ülke tarafından iptal edilen 500 milyon dolarlık tanksavar füzesi satışını gerçekleştirmeye çalıştığı bildirildi.

    İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Netanyahu, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 25. yıl dönümü dolayısıyla dün Hindistan'a gitti.

    Haberde, Netanyahu'nun söz konusu ziyaretinin nedeninin yalnızca ikili ilişkileri güçlendirmek değil, iptal edilen füze anlaşmasını yeniden gündeme taşımak olduğuna işaret edildi.

    Haaretz'in haberine göre, bu çaba kapsamında, İsrail Ulusal Güvelik Danışmanı Meir Ben Shabbat, Hindistanlı mevkidaşı Ajit Kumar Doval ile görüştü.

    Netanyahunun Hindistana füze satma çabası

    Görüşmede, iki ülke arasındaki güvenlik ilişkilerinin güçlendirilmesinin yanı sıra Hindistan'ın son dönemde iptal ettiği 500 milyon dolarlık tanksavar füzesi anlaşması masaya yatırıldı.
    Haberde ayrıca, Hindistan'ın İsrail'den tanksavar füzesi satın alma anlaşmasını, "yerel füze geliştirme programını etkilemesinden duyduğu endişe dolayısıyla" iptal ettiği belirtildi.

     

    YURT DIŞI ZİYARETLERİ, "YOLSUZLUK HABERLERİNİ" ARKA PLANDA BIRAKIYOR

    Jerusalem Post gazetesinde yayımlanan haberde ise Netanyahu'nun son dönemlerde adının yolsuzluk davalarıyla gündeme geldiğine dikkat çekilerek, yabancı ülke ziyaretlerinin "yolsuzluk haberlerini" gölgede bırakacağı kaydedildi.

    Netanyahunun Hindistana füze satma çabası

    Netanyahu için bu tür gezilerin "siyasi" olarak çok önemli olduğu aktarılan haberde, söz konusu ziyaretlerle kısa süreliğine de olsa "siyasi
    skandalların" arka planda kaldığı kaydedildi.

     

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