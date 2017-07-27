MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Netanyahu'dan idam sinyali!

    Netanyahu'dan idam sinyali!

    KUDÜS (AA)
    27 Temmuz 2017 - 20:41Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 21:11

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsraillilere saldırıda bulunan Filistinlilere idam cezası uygulanmasının zamanı geldiğini savundu.

    Netanyahu, Ramallah'ın doğusundaki Neve Tsuf (Halamiş) yerleşim biriminde geçen cuma bir Filistinli tarafından öldürülen 3 İsraillinin ailesine gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı ve başbakanlık ofisi tarafından yayımlanan açıklamasında, "Teröristlere idam cezası vermenin zamanı geldi." ifadesini kullandı. 

    Netanyahu, idam cezasının uygulanabilmesi için hakimler arasında bir konsensüs sağlanması gerektiğini ancak hakimlerin hükümetin bu konudaki düşüncesini bilmek istediğini belirtti. 

    İsrail hukukunda mevcut olan idam cezası, Yahudilerin dini öğretileri nedeniyle uygulanmıyor ve bunun yerine yüzlerce yıla varabilecek hapis cezaları veriliyor. 

    Ramallah kentindeki Neve Tsuf Yahudi yerleşim biriminde cuma günü düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 Yahudi yerleşimci ölmüş, 1'i yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren Filistinli Ömer el-Abd, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanarak, gözaltına alınmıştı. İsrail askerleri olayın ardından Abd'ın köyü Kober'in ana girişini kumla kapatmıştı. 

    Mescidi Aksa gerginliğinde son dakika gelişmesiMescid'i Aksa gerginliğinde son dakika gelişmesi

    Etiketler: İsrail , İdam , Netanyahu
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri