Netanyahu uyardı Putin dinledi; İran ültimatomu

ABD Başkanı Donald Trump ile temaslarının ardından güvenlikten sorumlu ekibiyle dün Rusya’ya geçen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Rusya’da temaslarda bulunan Netanyahu, iki süper güç olarak ABD ve Rusya’ya ültimatomu andıran ‘İran uyarısı’ yaptı. Görüşmede Netanyahu, İran’ın Suriye krizini fırsat bilerek bölgedeki etkisini artırdığını kaydetti.

MOSSAD DİREKTÖRÜ DE KATILDI

İsrail güvenlik kaynakları, Rus basınına, Putin ile görüşmesinde Netanyahu’nun, hem Washington’a hem de Moskova’ya, “Güvenliğimizi sağlamak için gerekirse tek başımıza askeri harekât yapabiliriz” dediğini aktardı. Putin ile Netanyahu görüşmesi Rusya’nın Karadeniz kıyısında Şoçi şehrinde gerçekleşti. Putin’in “Baçerov Ruçey” yazlık konuk evine Mossad direktörü Yoram Cohen ve İsrail Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat ile gelen Netanyahu, daha tokalaşma faslında direkt konuya girerek “İran, Suriye’deki varlığını pekiştirmek için çok büyük çabalar sarf ediyor. İran’ın bu çabası bence sadece İsrail’i değil, Ortadoğu ve hatta tüm dünya güvenliğini tehdit ediyor. İran sadece Suriye değil, Irak’ı da kontrolüne geçirmek için ileri süreçte bulunuyor. Benzer çalışmalar Yemen ve Lübnan’da da Hizbullah üzerinden yürütülüyor. Sayın Putin, birlikte DEAŞ’ın üstesinden gelmek için büyük çaba harcıyoruz. Ancak DEAŞ’ı söküp attığımız bölgelere İran yerleşiyor. İran’ın her gün İsrail’i yer yüzünden silmek istediği tehditlerini göz önüne alacak olursak durumun bizim açımızdan kabul edilemez olduğu ortaya çıkıyor” dedi.

PUTİN YORUM YAPMADI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bu sözlerine kameralar karşısında yanıt vermemeye dikkat eden Rusya lideri Vladimir Putin, “İsrail ile Rusya arasında gelişen ilişkilerden biz fevkalade memnunuz. Sizin de çabalarınızla aramızda samimi bir diyalog ortamı yaratıldı. Bu bağlamda acil ele alınması gereken konuları da görüldüğü gibi süratli bir şekilde bir araya gelerek ele alabiliyoruz. Rusya ile İsrail arasında daha sıkı partnerlik ilişkisi kurulacağına da inanıyorum” demekle yetindi.

MİNİ YORUM

İSRAİL NİYE TEDİRGİN

İsrail’i harekete geçiren başlıca neden ABD ile Rusya’nın geçen ay Almanya’da düzenlenen G-20 zirvesinde ilk görüşmelerini yapan ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in Suriye konusunda uzlaşmaya varmaları oldu. Suriye’nin Ürdün sınırı bölgesinde yeni güvenlikli bölge oluşturulması konusunda ön anlaşmaya varılmıştı. Güneydeki güvenlikli bölgenin sorumlu devletleri ise Rusya, ABD ve Ürdün ilan edilmişti. Ancak anlaşmanın nasıl uygulanacağı hâlâ tartışma sürecinde ve İsrail bu dönemde ABD ile Rusya arasında yaşanan diplomatik krizin pazarlıklarda kendisi aleyhine bir tabloya dönüşmesinden endişe duyuyor. İsrail, savaştan sonra Suriyeli olmayan herkesin Suriye’den çekilmesi konusunda iki süper gücün anlaşması gerektiğini savunuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un “Biz İsrail çıkarlarını göz önünde bulunduruyoruz” açıklamasını yapması Netanyahu’yu tatmin etmemişti.