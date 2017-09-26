Netanyahu 'referandum yorumlarını' yasakladı

Netanyahu'nun 13 Eylül'de referandumunu destekleyen açıklaması, Türkiye'nin tepkisini çekmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı bir açıklamada, Netanyahu'nun Kürtler konusundaki tavrının Ankara'nın İsrail ile ilişkilerini etkileyeceğini söylemişti.

Netanyahu, "İsrail Kürt halkının kendi devletini kurma yolundaki meşru çabalarını destekliyor" demişti. Referandum konusunda görüşü sorulan İsrailli bir bakan dün Reuters'e yaptığı açıklamada, "Bibi (Netanyahu) bizden konuşmamamızı istedi" dedi. Bir başka İsrailli yetkili de böyle bir emir geldiğini doğruladı ve konunun "çok hassas" olduğunu söyledi.

Referanduma, İsrail ile ilişkileri son yıllarda çalkantılı sürmüş olan bölgesel güç Türkiye gibi ABD'de tepki gösterdi. Ancak İsrail'in verdiği açık destek, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ni de rahatsız ediyor. İsrail 1960'lı yıllardan beri Kürtlerle perde arkasından askeri, istihbarat ve ticaret ilişkileri sürdürüyor.

İsrail'de Yahudi Kürtlerin oluşturduğu oldukça büyük bir toplum yaşıyor. İsrail milletvekillerinden Yair Lapid dün bir Twitter mesajında, "Yahudi halkı bir vatan için mücadele etmenin ne demek olduğunu iyi bilir. Kürtlerin kendi devletlerini kurma hakkı vardır" dedi.