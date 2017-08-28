MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Netanyahu: İran, Suriye ve Lübnan’da füze üretiyor

    Netanyahu: İran, Suriye ve Lübnan’da füze üretiyor

    Hürriyet Haber
    28 Ağustos 2017 - 23:28Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 23:28

    İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu İran’ın Suriye ve Lübnan’da füze üretim alanları bulunduğunu ve bu bölgelerde füze imal ettiğini öne sürdü.

    Netanyahu, füzelerin İsrail’e karşı kullanılmak istendiğini de iddia etti. Reuters haber ajansının aktardığına göre, Netanyahu yaptığı açıklamada İran’ın İsrail’e karşı kullanmak için Lübnan ve Suriye’de hassas güdümlü füze üreten yerler inşa ettiğini söyledi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonia Guterres ile yaptığı toplantıda konuşan Netanyahu şu ifadeleri kullandı. “Hem Suriye hem de Lübnan’da hassas güdümlü füzeler üretmek için binalar yapılıyor. Bu İsrail’in kabul edemeyeceği bir şey. Birleşmiş Millerler’in de kabul edemeyeceği bir durum” dedi.

    Etiketler: Binyamin Netanyahu , İsrail , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri