Netanyahu: İran, Suriye ve Lübnan’da füze üretiyor

Netanyahu, füzelerin İsrail’e karşı kullanılmak istendiğini de iddia etti. Reuters haber ajansının aktardığına göre, Netanyahu yaptığı açıklamada İran’ın İsrail’e karşı kullanmak için Lübnan ve Suriye’de hassas güdümlü füze üreten yerler inşa ettiğini söyledi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonia Guterres ile yaptığı toplantıda konuşan Netanyahu şu ifadeleri kullandı. “Hem Suriye hem de Lübnan’da hassas güdümlü füzeler üretmek için binalar yapılıyor. Bu İsrail’in kabul edemeyeceği bir şey. Birleşmiş Millerler’in de kabul edemeyeceği bir durum” dedi.