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    Netanyahu: Hiçbir şey olmayacak çünkü hiçbir şey yok

    Hürriyet Haber
    10.11.2017 - 09:32 | Son Güncelleme:

    İsrail polisinin, yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadesini aldığı Başbakan Benyamin Netanyahu, "Bir kez daha söylüyorum; hiçbir şey olmayacak çünkü hiçbir şey yok" ifadesini kullandı.

    Hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında polise beşinci kez ifade veren Netanyahu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı. Netanyahu açıklamasında, "Bir kez daha söylüyorum; hiçbir şey olmayacak çünkü hiçbir şey yok" ifadesine yer verdi.

    Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili 5. kez ifade verdi

    İsrail basını dün akşam Batı Kudüs'teki Başbakanlık resmi konutuna gelen polisin Benyamin Netanyahu'yu sorguladığını duyurmuştu. Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu da daha önce yolsuzluk soruşturması kapsamında polise ifade vermişti.

    Başbakan Netanyahu hakkında devam eden soruşturmalar, 'iş adamlarından uygunsuz para aldığı, bir medya patronuyla kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı' iddialarını içeriyor.

     

    Etiketler: son dakika , Son dakika
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