Netanyahu geri adım atmadı! 'Dünya destek vermeli'

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde 25 Eylül’de yapılan bağımsızlık referanduma Irak, İran ve Türkiye karşı çıkmıştı.



16 Ekim’de Irak ordusu ve İran destekli Haşdi Şabi milisleri Kerkük başta olmak üzere tartışmalı bölgelere girmişti.



İsrail Başbakanı Netanyahu, bugün düzenlenen bir törende, bölgede yaşanan gelişmelere değindi. Netanyahu, ülkesinin Kürtlerin bağımsızlık isteklerine büyük saygı duyduğunu ve desteklediğini söyledi.



Netanyahu, “Dünya Kürtlere gelecekleri konusunda destek vermeli ve güvenlikleri için yardımcı olmalıdır” diye konuştu.





