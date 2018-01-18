Netanyahu: ABD bu yıl içinde Kudüs’e taşınır

İsrail gazetesi Haaretz’in haberine göre, Hindistan’da bulunan Netanyahu, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyükelçiliği taşıma kararının, “ABD’de daha önce görülmemiş siyasi hareketliliğin bir parçası” olduğunu ifade etti. Netanyahu, büyükelçiliğin bir yıl içinde taşınması yönündeki beklentilerin, “çok güçlü” bir değerlendirme olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 8 Aralık’ta yaptığı açıklamada Tel Aviv’deki büyükelçiliğin Kudüs’e taşınmasının birkaç yıl sürebileceğini, 2018’de muhtemelen gerçekleşmeyeceğini söylemişti.



