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    Şişeler Messenger’dan arkadaş olmaya davet ediyor

    Hürriyet Haber
    02 Ağustos 2017 - 10:38Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 10:38

    Nestlé Pure Life, Facebook Messenger için yeni bir ‘bot’ uygulaması geliştirerek, tüketicileriyle arkadaş oluyor. Nestlé Pure Life’in yaza özel şişelerinde yer alan kodların okutulmasıyla aktif hale gelen uygulama, aynı zamanda sporseverleri sağlıklı bir yaşam için hareket etmeye de teşvik ediyor.

    Erikli & Nestlé Waters Pazarlama Direktörü Tolga Ünvan, “Messenger için yeni bir bot geliştirerek sektörümüzde bir ilke imza attık. Bu yaz Nestlé Pure Life’ın 9 farklı smiley karakteriyle kullanıcılarımızla arkadaş oluyor, sohbet ediyor ve küçük sürprizlerle onları sağlıklı yaşam için harekete geçmeye teşvik ediyoruz” dedi

    Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş ise; “Messenger kodları offline ve online mecralar arasında etkileşim yaratma ve bu etkileşimi ‘bot’ uygulamalarına taşıma konusunda oldukça önemli araçlar. Biz de Nestlé Pure Life’in bu uygulamayı şişelerine taşıması, tüketicisini bot uygulamasıyla tanıştırması ve onları daha sağlıklı bir yaşam tarzına yönlendirmesinden mutluluk duyuyoruz” dedi.

    Kullanıcılar, Messenger uygulamasını açtıktan sonra şişelerdeki kodu kameraya okutarak sohbeti aktifleştirebiliyor. Nestlé Pure Life’ın 9 farklı smiley karakteriyle sohbet, sağlıklı yaşam önerileri ve sürprizlerle daha da keyifli hale geliyor. Marka sohbet ‘bot’u uygulamasıyla en yakın spor alanından hava durumuna kadar pek çok bilgiyi kullanıcılarıyla paylaşarak, belirli aralıklarla spor yapmalarını hatırlatıyor.

    “Obeziteye karşı hareket zamanı” kampanyası kapsamında bugüne kadar harekete teşvik etmek, sağlıklı beslenme ve su tüketimini yaygınlaştırmak amacıyla öncü projeler hayata geçiren Nestlé Pure Life, yeni şişeleriyle yaz aylarında da hareket etmenin önemine dikkat çekiyor.

    Etiketler: nestle pure life , şişe , facebook messenger
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