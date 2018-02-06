Nesrin Cavadzade: Belki yeni trollere ihtiyaç duyuyorumdur

Yıllar önce eğlence amaçlı verdiği bir röportajının önceki gün gündeme gelmesi Nesrin Cavadzade'yi kızdırdı. Cavadzade, şu sözleriyle isyan etti: "Diva ya da baş döndürücü değilim. Tatmin edilmesi zor bir insan değilim. Güldük, eğlendik. Yeter. İroninin sınırlarını zorladığım komik cevaplarımdan geçen bunca zamana rağmen hâlâ haber devşiriliyor."



ÜÇ SENE ÖNCEKİ RÖPORTAJ

“Üç ya da dört sene önceki bir röportajımda, Woody Allen'ın başından sonuna hiç bir soruya ciddi cevap vermemeyi başardığı bir televizyon programına atfen, ironinin sınırlarını zorladığım birbirinden komik cevaplarımdan geçen bunca zamana rağmen hala haber devşiriliyor. Röportaj başından sonuna troll'dü ve yapıldığı tarihte beni çok eğlendirmişti. Şimdi ise artık gülmediğimi farkettim. Kim bilir belki yeni trollere ihtiyaç duyuyorumdur. Sizi seviyorum.”

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