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Nesnelerin interneti ile açık hava reklamlarını ölçümleyecek

Hürriyet Haber
09.10.2017 - 16:42 | Son Güncelleme:

Günümüz teknoloji dünyasının en popüler alanlarından biri olan nesnelerin interneti (IoT) ile ilgili çözümlere bir yenisi daha eklendi.

Açık hava reklamcılığının en büyük handikaplarından biri olan ölçümleme sorunu üzerine yoğunlaşan Avrupa Tabela, geçtiğimiz günlerde bu alanda yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştığı IoT projesi olan SBOARD’u ( Smart Sign Board – Akıllı Reklam Tabelası ) hayata geçirdi.

SBOARD adı verilen sistem sayesinde markalar, kaç kişinin panolarına göz attığını, tabelayı gördükten sonra mağazaya kaç kişinin girdiğini veya girmediğini hatta potansiyel müşterilerin duygu durumu analizlerini ölçümleyebilecekler.

Avrupa Tabela CEO’su Muharrem Kaya, “Dünya’daki teknolojik gelişmeleri sektörümüz gereği sürekli takip ediyoruz. Nesnelerin interneti aslında bizim için en ideal alanlardan bir tanesi idi. Ekibimizle bu alanda neler yapabileceğimizi çıkardık ve SBOARD’u sadece Türkiye’ye değil, tüm Dünya’ya hediye ettik” dedi.

ARIZA TESPİTLERİ ANLIK OLARAK YAPILABİLECEK

Şirketin Projeler Direktörü Volkan Doğan ise konu ile ilgili açıklamasında şunları kaydetti: “SBOARD, kurumsal alanda tabelanın online çalışması ile arıza durumlarını, aldığı anlık veriler sayesinde alarm çağrısı olarak CRM alt yapısına atarak, mevcut olan arızayı genel merkeze iletir, arızayı online tespit ederek gezici teknik ekip tarafından müdahale edilir. Kontrol sistemi bir çok temsilcisi olan kurumsal firmalar için; tek bir kontrol merkezi sayesinde, online tabelaların aydınlatmalarını kontrol ederken, aynı zamanda zaman saati kullanmadan, dijital zaman kontrolü ile de, temsilcileri tek bir noktadan kontrol etmelerini mümkün kılar. Bu sistemin firmalara sağlayacağı avantaj ise CRM alt yapısı ile tek bir noktadan temsilcilerin ve outdoor reklam ürünlerinin kontrolü olacaktır.”

Etiketler: SBOARD , Muharrem Kaya , Avrupa Tabela
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