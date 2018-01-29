Nesneleri 2 milyon kat büyüten cihaz

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TAUM binasında gerçekleştirilen açılış töreninde, bilimsel çalışmalar için kullanılacak cihazın özellikleri anlatıldı.

Birimlerine kazandırılan yeni cihazla biyolojik, metal, malzeme, polimer, tekstil ve benzeri ürünlerin incelenip analizlerinin yapılabileceğini belirten TAUM Müdürü Prof. Dr. Uğur Şahin, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ilk ve tek olarak üniversitemiz araştırmacılarına kazandırılan bu cihaz, yaşam bilimleri ve malzeme bilimleri başlığı altında her türlü alt disipline en üst seviyede hizmet vermektedir. Günümüz teknoloji çağında her şey küçülmekte, nano mertebede incelenmektedir. 2 milyon kat büyütme oranı ve 0,6 nanometrelik çözünürlük değeri ile alınan cihaz, hem üniversitemiz, hem diğer üniversiteler hem de sanayiden gelebilecek araştırmalara cevap verebilecek kapasitededir. Bu cihazla birçok numune gribi nano boyutta incelenip karakterize edilebilmektedir. Örneğin, adli tıpta atık artıklarının incelenmesine bu teknoloji son dönemde vazgeçilmezdir. Bir silah ateşlendiğinde kapsülden gelen buharlaşmış materyaller temas ettikleri yüzeyde ani sıcaklık düşüşü sonucu hızla yoğunlaşır ve karakteristik olarak küresel şekiller alır. Bu karakteristik kürecikler elektron mikroskobu ve EDS sistemi ile tespit edilebilir. Böylelikle olay yerinde silah kullanıp kullanılmadığı tespit edilebilir. Yine adli tıpta saç ve vücut kılları elektron mikroskobu ile incelenebilir. Saçın uç kısmının çatallı olup olmadığı, kopma olup olmadığı, bulunan saç telinde yanma ve kavrulma gibi olguların olup olmadığı incelenebilir. Semen lekeleri de yine elektron mikroskobunda incelenip, maktulün üzerinde veya giysisindeki lekeler elektron mikroskobu ile tespit edilebilir. Bir diğer adli tıp uygulaması ise akar (mite) adı verilen mikro organizmalı canlılar vasıtasıyla cesedin kaç günlük olduğunun tespitidir."





Fare beyninin nörolojik haritası çıkartılabiliyor

Şahin, ayrıca insan hayatının kalitesinin elektron mikroskopları ile artırılabileceğini vurgulayarak, "Örneğin fare beyninden alınan 50 nanometre kalındığındaki doku kesitleri 1 nanometre hassasiyet ile taranmakta ve fare beyninin nörolojik haritası çıkartılabilmektedir. Bu bize, yeryüzünün en kompleks bilgisayarı olan insan beynini çözme ve anlama yolunda yeni ufuklar açmaktadır." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven de söz konusu cihazın, hem bilimsel araştırmalar açısından hem de sanayi şehri Kayseri'de analiz ihtiyacını karşılama açısından önemine işaret etti.

Açılışa Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün ile davetliler katıldı.