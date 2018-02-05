Neslihan Kozanoğlu kimdir?

Neslihan Kozanoğlu, muhabirimiz Hakan Gence'ye yaşamına dair bazı detaylardan bahsetti. İşte, Kozanoğlu'nun kendi dilinden hayatı;

Bütün ailem doktor... Anne tarafım valiler ve işadamlarından oluşuyor. Ben de onların karışımı olarak dünyaya gelmişim. Ahmet Kozanoğlu’yla tenis kortunda karşılaştık. “O evlenmez, çok çapkın” dediler. Uzun süre flört ettik. Sonunda evlendik. Türkiye’de organik tarımı ben başlattım.

Sosyete olmak için minimum üç göbek cemiyet hayatında olmalısınız. Tahsil, kültür, maddi imkânlar ve tabii asalet gerekli.

Birkaç giysi odam var. Büyük markaları severim ama bugün giydiğim elbise 39 euro’ya alındı. Yani bunu da giyip çıkabilen bir kadınım.

Kendinizi en zengin hissettiğiniz anınız?

Bir seferinde arabayla yolculuk yapmayı canım çekmiyordu. Eşim helikopter tuttu.

Dolabınızdaki en pahalı parça hangisi?

Her şeyim kıymetli ama çekinmeden hepsini tepe tepe kullanıyorum. Mesela Prada ayakkabılarımla ahıra da girerim.

Benim bir oda dolusu gerçek kürküm var. Hayvan sevgisini anlıyorum ama bir şey sunulduğu zaman onu alıyorsun...

O kürkler için öldürülen hayvanların videolarını izlerken ne hissediyorsunuz?

İnsanlar canlı canlı kaynar suda haşlanmış ıstakoz yiyor. Ahtapotları duvarlara vurarak öldürüyorlar. O zaman balık da et de yemeyin, Kurban’da boğa da kesmeyin. Deri ayakkabılar, krokodil çantalar takmayın. Bunları unutup kürke takıyorsunuz. Kürkümü de giyerim, evimi barınak da yaparım.

Soframda hep kalkan, sülün, kaz, keklik, istiridye ve Bafra havyarı olur. Şampanya ve rakı içmeyi seviyorum.